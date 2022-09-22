Министр образования и науки Тынис Лукас руководит переходом в 2024 году на эстоноязычное образование и должен гарантировать, что нехватка учителей не станет этому препятствовать.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ За зарплатой должно прийти и остальное
В следующем году переход на эстонский язык обучения должны "смазать" суммой в 41 миллион евро. Часть этого пакета пойдет на выплату ида-вируским учителям зарплаты с дополнительным коэффициентом.
Ида-вируские школьные учителя, преподающие на эстонском языке, смогут рассчитывать на минимальную зарплату в 2600 евро или на среднюю зарплату в 3000 евро, что станет, очевидно, даже большим скачком, нежели кто-то смел надеяться. Более высокая, чем в других регионах, зарплата светит учителям школ не только с русским, но и с эстонским языком обучения.
Наряду с улучшением благосостояния самих учителей позитивные перемены ожидаются и в образовательной жизни Ида-Вирумаа. Потребность в преподающих на эстонском языке людях была годами очень велика и наших собственных людей не хватает. Когда один детсад или школа и находят учителя, то другой часто остается без него, так как одно образовательное учреждение переманивает учителя у другого.
Поэтому объединяющий уездные учреждения образования Ида-Вируский образовательный кластер несколько лет занимается маркетингом, чтобы привлечь в Ида-Вирумаа людей из других мест.
Полторы зарплаты - это уже достаточно сильный аргумент, чтобы приехать в Ида-Вирумаа. Но только лишь этого недостаточно, чтобы тут также остаться. Государство и самоуправления должны продолжить инвестиции в улучшение здешней жизненной среды, чтобы переехавшие на восток люди прижились тут и не уехали через год-два, как зачастую происходит с "новыми идавирусцами".