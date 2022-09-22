ПЕРЕДОВИЦА ⟩ За зарплатой должно прийти и остальное

В следующем году переход на эстонский язык обучения должны "смазать" суммой в 41 миллион евро. Часть этого пакета пойдет на выплату ида-вируским учителям зарплаты с дополнительным коэффициентом.

Ида-вируские школьные учителя, преподающие на эстонском языке, смогут рассчитывать на минимальную зарплату в 2600 евро или на среднюю зарплату в 3000 евро, что станет, очевидно, даже большим скачком, нежели кто-то смел надеяться. Более высокая, чем в других регионах, зарплата светит учителям школ не только с русским, но и с эстонским языком обучения.

Наряду с улучшением благосостояния самих учителей позитивные перемены ожидаются и в образовательной жизни Ида-Вирумаа. Потребность в преподающих на эстонском языке людях была годами очень велика и наших собственных людей не хватает. Когда один детсад или школа и находят учителя, то другой часто остается без него, так как одно образовательное учреждение переманивает учителя у другого.

Поэтому объединяющий уездные учреждения образования Ида-Вируский образовательный кластер несколько лет занимается маркетингом, чтобы привлечь в Ида-Вирумаа людей из других мест.