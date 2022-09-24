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ДЕНЬ ЛЕСА ⟩ Подводный лес на разрезе "Aidu" продержится еще лет десять

Кюлли Крийс
, журналист
Подводный лес на разрезе "Aidu" продержится еще лет десять
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Подводный лес можно увидеть также около Сипельгамяги, но ради более мистического зрелища, следует отправиться по воде на лодке.
Подводный лес можно увидеть также около Сипельгамяги, но ради более мистического зрелища, следует отправиться по воде на лодке. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ни одно растение, произрастающее на суше, не выдерживает пребывания в воде, мертвые сосны со временем ломаются и гниют, и сюрреалистичный подводный лес в Айду можно будет видеть еще лет десять, считает лесничий Ида-Вирумааского лесничества Алар Сюда.

В субботу, 17 сентября, в День леса, у подножия Сипельгамяги на разрезе "Aidu" участников собирается гораздо меньше, чем ожидалось. Среди пяти походных групп нашего уезда айдуская заполнилась первой, но больше половины записавшихся на место не явились.

- Многие заболели, - говорит Алар Сюда. - Возможно, некоторых испугала дождливая погода.

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