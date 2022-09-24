Ни одно растение, произрастающее на суше, не выдерживает пребывания в воде, мертвые сосны со временем ломаются и гниют, и сюрреалистичный подводный лес в Айду можно будет видеть еще лет десять, считает лесничий Ида-Вирумааского лесничества Алар Сюда.
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ДЕНЬ ЛЕСА ⟩ Подводный лес на разрезе "Aidu" продержится еще лет десять
Подводный лес на разрезе "Aidu" продержится еще лет десять
В субботу, 17 сентября, в День леса, у подножия Сипельгамяги на разрезе "Aidu" участников собирается гораздо меньше, чем ожидалось. Среди пяти походных групп нашего уезда айдуская заполнилась первой, но больше половины записавшихся на место не явились.
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