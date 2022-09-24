ДЕНЬ ЛЕСА ⟩ Подводный лес на разрезе "Aidu" продержится еще лет десять

Подводный лес можно увидеть также около Сипельгамяги, но ради более мистического зрелища, следует отправиться по воде на лодке.

Ни одно растение, произрастающее на суше, не выдерживает пребывания в воде, мертвые сосны со временем ломаются и гниют, и сюрреалистичный подводный лес в Айду можно будет видеть еще лет десять, считает лесничий Ида-Вирумааского лесничества Алар Сюда.