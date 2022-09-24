В "Sigwar" знают секрет хорошей колбасы: качественное мясо и настоящий ольховый дым

Так рождается краковская колбаса: Любовь наполняет из колбасного шприца свиную кишку, Аннели скручивает колбаски в кольца, а Эгон готовит кольца для отправки в коптильню.

"Высокое качество и оригинальность нашей продукции гарантируют наше сырье, выверенный рецепт, минимум добавок, живой огонь, настоящий ольховый дым и прикосновение человеческих рук", - представляется единственный в Ида-Вирумаа производитель колбасных изделий "Sigwar" на своем сайте. Мы поехали в Майдла посмотреть, как из мяса свиней Варьяской фермы делают колбасу.