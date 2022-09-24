"Высокое качество и оригинальность нашей продукции гарантируют наше сырье, выверенный рецепт, минимум добавок, живой огонь, настоящий ольховый дым и прикосновение человеческих рук", - представляется единственный в Ида-Вирумаа производитель колбасных изделий "Sigwar" на своем сайте. Мы поехали в Майдла посмотреть, как из мяса свиней Варьяской фермы делают колбасу.
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В "Sigwar" знают секрет хорошей колбасы: качественное мясо и настоящий ольховый дым
В "Sigwar" знают секрет хорошей колбасы: качественное мясо и настоящий ольховый дым
Рабочий день в колбасном цеху "Sigwar" в Майдла начинается рано, уже в семь часов.
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