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В "Sigwar" знают секрет хорошей колбасы: качественное мясо и настоящий ольховый дым

Кюлли Крийс
, журналист
В "Sigwar" знают секрет хорошей колбасы: качественное мясо и настоящий ольховый дым
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Так рождается краковская колбаса: Любовь наполняет из колбасного шприца свиную кишку, Аннели скручивает колбаски в кольца, а Эгон готовит кольца для отправки в коптильню.
Так рождается краковская колбаса: Любовь наполняет из колбасного шприца свиную кишку, Аннели скручивает колбаски в кольца, а Эгон готовит кольца для отправки в коптильню. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Высокое качество и оригинальность нашей продукции гарантируют наше сырье, выверенный рецепт, минимум добавок, живой огонь, настоящий ольховый дым и прикосновение человеческих рук", - представляется единственный в Ида-Вирумаа производитель колбасных изделий "Sigwar" на своем сайте. Мы поехали в Майдла посмотреть, как из мяса свиней Варьяской фермы делают колбасу.

Рабочий день в колбасном цеху "Sigwar" в Майдла начинается рано, уже в семь часов.

- Мое утро начинается со списка: я просматриваю список, оставленный кладовщиком, какие продукты он хочет получить на склад в этот день, - рассказывает исполняющая обязанности технолога колбасного цеха Аннели Васильев.

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