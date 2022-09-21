Из Эстонии через Нарву выслали прокремлевского активиста

Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство в Эстонии гражданина Российской Федерации Андрея Сущева, кого Полиция безопасности считает кремлевским провокатором. За что именно он получил это клеймо и высылку - эстонская спецслужба пока не раскрывает.