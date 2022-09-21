Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство в Эстонии гражданина Российской Федерации Андрея Сущева, кого Полиция безопасности считает кремлевским провокатором. За что именно он получил это клеймо и высылку - эстонская спецслужба пока не раскрывает.
Из Эстонии через Нарву выслали прокремлевского активиста
Из Эстонии через Нарву выслали прокремлевского активиста
По оценке Полиции безопасности, Андрей Сущев является лицом, представляющим прямую угрозу безопасности Эстонской Республики и других государств-членов Европейского Союза.
После лишения Андрея Сущева вида на жительство в Эстонии мужчину 21 сентября депортировали, передав его российской стороне. Как видно по фотокадру служебной съемки, передачу произвели на мосту пешеходного погранперехода "Нарва-2"-"Парусинка".
Сущеву запрещен въезд в Эстонию и шенгенскую визовую зону в течение пяти лет.
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