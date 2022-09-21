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Из Эстонии через Нарву выслали прокремлевского активиста

Северное побережье
Из Эстонии через Нарву выслали прокремлевского активиста
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Андрея Сущева высылают из Эстонии.
Андрея Сущева высылают из Эстонии. Фото: Kapo/PPA

Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство в Эстонии гражданина Российской Федерации Андрея Сущева, кого Полиция безопасности считает кремлевским провокатором. За что именно он получил это клеймо и высылку - эстонская спецслужба пока не раскрывает.

По оценке Полиции безопасности, Андрей Сущев является лицом, представляющим прямую угрозу безопасности Эстонской Республики и других государств-членов Европейского Союза.

После лишения Андрея Сущева вида на жительство в Эстонии мужчину 21 сентября депортировали, передав его российской стороне. Как видно по фотокадру служебной съемки, передачу произвели на мосту пешеходного погранперехода "Нарва-2"-"Парусинка".

Сущеву запрещен въезд в Эстонию и шенгенскую визовую зону в течение пяти лет.

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