Спа-центры обратились за помощью к правительству

Отмечается, что спа и водные центры, для того чтобы выжить, должны увеличить цены на билеты как минимум втрое, что отпугнет клиентов, передает "Актуальная камера" .

Затраты на энергию, которые в этом году выросли в несколько раз, в настоящее время составляют четверть оборота спа и водных центров. Рост цен на энергоносители вынуждает их прекращать свою деятельность, что сопровождается волной увольнений.