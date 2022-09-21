Союз спа-центров Эстонии обратился к правительству с просьбой установить верхний предел цен на энергию в спа и водных центрах или разработать меры для компенсации высоких затрат. Об этом рассказала "Актуальная камера".
Спа-центры обратились за помощью к правительству
Спа-центры обратились за помощью к правительству
Отмечается, что спа и водные центры, для того чтобы выжить, должны увеличить цены на билеты как минимум втрое, что отпугнет клиентов, передает "Актуальная камера".
Затраты на энергию, которые в этом году выросли в несколько раз, в настоящее время составляют четверть оборота спа и водных центров. Рост цен на энергоносители вынуждает их прекращать свою деятельность, что сопровождается волной увольнений.
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