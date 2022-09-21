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Спа-центры обратились за помощью к правительству

Rus.err.ee
Спа-центры обратились за помощью к правительству
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Водный центр Aqua.
Водный центр Aqua. Фото: Meelis Meilbaum

Союз спа-центров Эстонии обратился к правительству с просьбой установить верхний предел цен на энергию в спа и водных центрах или разработать меры для компенсации высоких затрат. Об этом рассказала "Актуальная камера".

Отмечается, что спа и водные центры, для того чтобы выжить, должны увеличить цены на билеты как минимум втрое, что отпугнет клиентов, передает "Актуальная камера".

Затраты на энергию, которые в этом году выросли в несколько раз, в настоящее время составляют четверть оборота спа и водных центров. Рост цен на энергоносители вынуждает их прекращать свою деятельность, что сопровождается волной увольнений.

Подробнее - в новостном сюжете "Актуальной камеры":

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