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Нарва снова становится осенней столицей Эстонии

Вокальное шоу из США откроет программу
Илья Смирнов
Нарва снова становится осенней столицей Эстонии
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Нарва - осенняя столица Эстонии.
Нарва - осенняя столица Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

С наступлением астрономической осени 23 сентября Нарва традиционно принимает титул осенней столицы Эстонии. За три месяца вплоть до 21 декабря, когда начнется астрономическая зима, в приграничном городе пройдут множество концертов, театральных представлений, выставок, различных фестивалей, развлекательных и спортивных мероприятий.

Концерт-открытие осенней столицы начнется 23 сентября в 18.00 на сцене Дома культуры "Ругодив". Перед публикой предстанет ансамбль харизматичных солистов из Сан-Франциско (США) - квинтет "The House Jacks".

Сообщается, что с момента своего основания в 1991 году "The House Jacks" отыграли более трех тысяч концертов. Они удивляют зрителей своими захватывающими выступлениями а капелла, которые включают в себя не только пение, но и вокальную имитацию таких инструментов, как труба, гитара и губная гармошка.

Дополнит палитру красок этого праздничного концерта выступление тандемного хора Нарвского дома эстонского языка под руководством дирижеров Индры-Мирелл Зейнет и Оливера Повел-Пуусеппа.

Через три месяца в качестве завершающего аккорда культурной программы Осенней столицы анонсирован грандиозный гала-концерт. В тот день, 21 декабря, Нарва передаст почетный титул зимней столице Эстонии - Отепяэ.

Ознакомиться с детальной программой мероприятий осенней столицы на предстоящие три месяца можно будет на официальном веб-сайте Нарвы.

Традиция переходящих сезонных столиц в Эстонии берет начало с 2000 года, но конкретно осенний титул оставался до 2009 года ничейным. В 2008 году инициативу проявила Нарвская горуправа - и ее поддержал в ту пору столичный мэр Эдгар Сависаар.

На самом деле в самый первый раз Нарва была осенней столицей Эстонии еще в 1999 году - на одну неделю в середине сентября, но то начинание тогда не прижилось.

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