Нарва снова становится осенней столицей Эстонии

Концерт-открытие осенней столицы начнется 23 сентября в 18.00 на сцене Дома культуры "Ругодив". Перед публикой предстанет ансамбль харизматичных солистов из Сан-Франциско (США) - квинтет "The House Jacks".

Сообщается, что с момента своего основания в 1991 году "The House Jacks" отыграли более трех тысяч концертов. Они удивляют зрителей своими захватывающими выступлениями а капелла, которые включают в себя не только пение, но и вокальную имитацию таких инструментов, как труба, гитара и губная гармошка.

Дополнит палитру красок этого праздничного концерта выступление тандемного хора Нарвского дома эстонского языка под руководством дирижеров Индры-Мирелл Зейнет и Оливера Повел-Пуусеппа.

Через три месяца в качестве завершающего аккорда культурной программы Осенней столицы анонсирован грандиозный гала-концерт. В тот день, 21 декабря, Нарва передаст почетный титул зимней столице Эстонии - Отепяэ.

Ознакомиться с детальной программой мероприятий осенней столицы на предстоящие три месяца можно будет на официальном веб-сайте Нарвы.

Традиция переходящих сезонных столиц в Эстонии берет начало с 2000 года, но конкретно осенний титул оставался до 2009 года ничейным. В 2008 году инициативу проявила Нарвская горуправа - и ее поддержал в ту пору столичный мэр Эдгар Сависаар.