В выступлении 22 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН президент Алар Карис подчеркнул ответственность всемирной организации и ее Совета Безопасности за остановку российской агрессии.
Президент Карис в Нью-Йорке призвал к реформированию Совета Безопасности ООН
"Россия,постоянный член Совета Безопасности ООН, злоупотребила своим правом вето, чтобы предотвратить принятие решений в связи с грубым нарушением суверенитета и независимости Украины. Сколько еще разрушительных войн нужно, чтобы продвинуться в проведении долгожданной реформы Совета Безопасности?" - обратился Президент Эстонской Республики к Генеральной Ассамблее ООН.
Текст выступления Алара Кариса на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приводит президентская канцелярия.
- В то время когда Украина борется за ценности устава ООН, свободу, демократию и права человека, Совет Безопасности, являющийся сердцем ООН, оказался безучастным и не способным выполнять свои обязанности, неся при этом главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, - признал президент Карис.
По его словам, Эстония всегда выступала за ограничение абсолютного права вето в Совете Безопасности, особенно если оно используется для замалчивания военных преступлений и преступлений против человечности. "Я рад, что в апреле этого года Генеральная Ассамблея единогласно приняла эпохальную резолюцию, так называемую инициативу вето, которая дает Генеральной Ассамблее ООН право вмешиваться в случае бездействия Совета Безопасности. Вопрос в том, как мы можем принять Совет Безопасности ООН, где агрессор имеет право вето?", - добавил Карис.
По словам главы Эстонии, жестокая и необоснованная военная агрессия России против демократической, мирной и суверенной Украины является самой серьезной угрозой глобальному миру и безопасности со времен окончания Второй мировой войны. "Долг каждого из нас - отразить уродливые проявления российского империализма, колониализма и расизма. Россия должна понять, что выбранный ею путь ведет к гибели и начатую ею войну невозможно выиграть. Когда мы перестаем заботиться, устаем, становимся равнодушными, агрессоры и преступники только набирают силу. Это не тот мир, в котором мы хотим жить, и не тот мир, который мы хотим оставить будущим поколениям", - сказал президент Карис. Осуждая военные преступления России, он обратился к Генеральной Ассамблее ООН: "Мы действительно живем в 21 веке?"
Карис отметил, что ситуация на одной из крупнейших в мире атомных электростанций, Запорожской, вызывает большую тревогу. "Россия захватила электростанцию и превратила ее в поле боя. Угроза ядерной катастрофы вполне реальна. Атомная электростанция должна быть немедленно демилитаризована и возвращена под полный контроль Украины".
Глава Эстонии добавил, что важно предоставить экспертам Международного агентства по атомной энергии постоянный и неограниченный доступ к объектам атомной электростанции.
В своем выступлении президент Карис также обратил внимание на важность кибербезопасности, которой Эстония активно занималась в ООН: "Россия показала, как наряду с обычными вооружениями государство использует и вредоносные кибер-инструменты. Кибератака России на украинские спутники 23 февраля была направлена на подготовку и содействие наземному вторжению".