Президент Карис в Нью-Йорке призвал к реформированию Совета Безопасности ООН

"Россия,постоянный член Совета Безопасности ООН, злоупотребила своим правом вето, чтобы предотвратить принятие решений в связи с грубым нарушением суверенитета и независимости Украины. Сколько еще разрушительных войн нужно, чтобы продвинуться в проведении долгожданной реформы Совета Безопасности?" - обратился Президент Эстонской Республики к Генеральной Ассамблее ООН.

Текст выступления Алара Кариса на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приводит президентская канцелярия.

- В то время когда Украина борется за ценности устава ООН, свободу, демократию и права человека, Совет Безопасности, являющийся сердцем ООН, оказался безучастным и не способным выполнять свои обязанности, неся при этом главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, - признал президент Карис.

По его словам, Эстония всегда выступала за ограничение абсолютного права вето в Совете Безопасности, особенно если оно используется для замалчивания военных преступлений и преступлений против человечности. "Я рад, что в апреле этого года Генеральная Ассамблея единогласно приняла эпохальную резолюцию, так называемую инициативу вето, которая дает Генеральной Ассамблее ООН право вмешиваться в случае бездействия Совета Безопасности. Вопрос в том, как мы можем принять Совет Безопасности ООН, где агрессор имеет право вето?", - добавил Карис.