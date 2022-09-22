В Эстонии начались мобилизационные учения

По предложению командующего Силами обороны из запаса вызывается личный состав 11-го пехотного батальона, 16-го батальона ПВО, а также резервисты и кайтселийтчики Северо-Восточного округа территориальной обороны (тактический номер 42).

В общей сложности вызывается 2861 резервист и доброволец Кайтселийта, им предписывается незамедлительно прибыть в указанные в их повестках места сбора.

Наличие повестки каждый может проверить через регистр военнообязанных: www.kaitsevaeteenistus.ee.

Коммуникационное бюро правительства ЭР сообщает, что в ходе мобилизационных учений "Okas 2022" отрабатывается дееспособность управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов сил быстрого реагирования.

Сборы пройдут с 22 по 28 сентября включительно.

Подобные сборы проводятся ежегодно в целях боевой выучки после соответствующего решения правительства - они являются неожиданностью для резервистов. Модель государственной обороны опирается на вооруженный резерв, который должен быть готов реагировать на события и участвовать в учениях в любое время.

На сегодня непосредственная угроза Эстонии отсутствует.

Успешность учений зависит от понимающего отношения работодателей и поддержки резервистов близкими.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на пресс-коференции, посвященной начавшимся мобилизационным учениям, сказал, что они не связаны с мобилизацией. объявленной в России. Слова министра приводит ERR: "Мы делаем это не потому, что в России объявили мобилизацию. Это запланированное мероприятие", - сказал Певкур, отметив, что цель - исходить не из действий России, а из целей и безопасности Эстонии.

По словам Певкура, учения будут сосредоточены на Ида-Вирумаа.

- Я очень надеюсь, что в течение следующей недели мы извлечем важные уроки, - добавил он.

Также Певкур отметил, что призыв затронет семьи и предприятия, однако он призвал проявить понимание. "Мы делаем это потому, что все мы любим Эстонию", - подчеркнул министр обороны.