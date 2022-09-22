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Вторым заместителем председателя Нарвского горсобрания избран Денис Ларченко

Илья Смирнов
Вторым заместителем председателя Нарвского горсобрания избран Денис Ларченко
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Денис Ларченко.
Денис Ларченко. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Вторым заместителем председателя Нарвского горсобрания на заседании 22 сентября избрали Дениса Ларченко.

На выборах второго зампредседателя Нарвского горсобрания оппозиция предложила альтернативного кандидата - Виктора Шемарина. Шемарин заявил в свою пользу, что готов работать на этой должности бесплатно.

Кандидатура Дениса Ларченко набрала в ходе тайного голосования 18 голосов, за Виктора Шемарина проголосовали 13 депутатов Нарвского горсобрания.

Ларченко был избран в Нарвское горсобрание в 2021 году по списку партии "Eesti 200". Сразу после выборов он присоединился к коалиции с депутатами из избирательного списка Катри Райк, однако недавно покинул коалицию. Ларченко не входит ни в одну из депутатских фракций, тем не менее продолжая поддерживать инициативы правящей фракции "Narva Tulevik" и мэра Катри Райк.

Первым заместителем председателя Нарвского горсобрания остается Наталия Умарова, тоже избранная в горсобрание по списку "Eesti 200", но в отличие от Ларченко не состоящая в рядах этой партии.

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