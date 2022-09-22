Вторым заместителем председателя Нарвского горсобрания избран Денис Ларченко

Ларченко был избран в Нарвское горсобрание в 2021 году по списку партии "Eesti 200". Сразу после выборов он присоединился к коалиции с депутатами из избирательного списка Катри Райк, однако недавно покинул коалицию. Ларченко не входит ни в одну из депутатских фракций, тем не менее продолжая поддерживать инициативы правящей фракции "Narva Tulevik" и мэра Катри Райк.