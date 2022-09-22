Вторым заместителем председателя Нарвского горсобрания на заседании 22 сентября избрали Дениса Ларченко.
Вторым заместителем председателя Нарвского горсобрания избран Денис Ларченко
На выборах второго зампредседателя Нарвского горсобрания оппозиция предложила альтернативного кандидата - Виктора Шемарина. Шемарин заявил в свою пользу, что готов работать на этой должности бесплатно.
Кандидатура Дениса Ларченко набрала в ходе тайного голосования 18 голосов, за Виктора Шемарина проголосовали 13 депутатов Нарвского горсобрания.
Ларченко был избран в Нарвское горсобрание в 2021 году по списку партии "Eesti 200". Сразу после выборов он присоединился к коалиции с депутатами из избирательного списка Катри Райк, однако недавно покинул коалицию. Ларченко не входит ни в одну из депутатских фракций, тем не менее продолжая поддерживать инициативы правящей фракции "Narva Tulevik" и мэра Катри Райк.
Первым заместителем председателя Нарвского горсобрания остается Наталия Умарова, тоже избранная в горсобрание по списку "Eesti 200", но в отличие от Ларченко не состоящая в рядах этой партии.