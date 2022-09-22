ERR: Квартирные товарищества в Эстонии пострадали из-за россиян, купивших жилье ради визы

Как пишет Rus.err.ee, к канцлеру права обратились как российские граждане, проживающие в РФ, которые не могут приехать в Эстонию для приведения в порядок своих квартир или оплаты счетов в связи с санкциями, так и жители многоквартирных домов, которые жалуются на то, что принадлежащая россиянам недвижимость не содержится в порядке, а расходы не покрываются.

Граждане России и Республики Беларусь владеют примерно 42000 объектов недвижимости в Эстонии, но большинство из них по-прежнему проживает в Эстонии на основании вида на жительство. Таким образом, запрет на выдачу виз затрагивает примерно одну десятую часть собственников недвижимости, являющихся гражданами России.

Председатель правления Союза квартирных товариществ Андрес Яадла отметил, что каждая пустующая квартира - это проблема для квартирного товарищества. По его словам, за решение проблем, связанных с принадлежащими иностранным гражданам квартирами, отвечают государственные структуры.

"Конечно, у товарищества возникают проблемы, если собственник квартиры недоступен и по каким-то причинам не оплачивает счета. Эти квартиры находятся преимущественно в Ида-Вирумаа, но они есть и в других регионах Эстонии", - отметил Яадла.

По словам канцлера права Юлле Мадизе, в ее бюро этот вопрос стоит на повестке дня, но четких решений пока нет. Экспроприация тоже возможна, но пока рано говорить, является ли это основным решением.

"Конечно, ущерб и заботы нельзя перекладывать на плечи тех людей, которые на самом деле живут в доме, в чьих квартирах сейчас холодно и которые не могут нормально подготовиться к зиме", - добавила канцлер права.