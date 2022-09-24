Не знаю, многих ли это интересует, но у меня появились брюшные мышцы. В последний раз о себе они заявляли, когда я учился в шестом классе и в нашу школу пришел преподавать физкультуру молодой и энергичный учитель Лилиум. Нет, сейчас я не записывался в какой-либо спортклуб и не нанимал частного тренера. Пресс появился от езды на электросамокате.
Майт Сепп: Защитительная речь самокатозависимого
Да, я один из тех сумасшедших, кто носится сломя голову, нервирует автоводителей и пугает пешеходов. Вот и позавчера на меня наорали двое мужчин, а я им в ответ прокричал, чтобы они не бегали задрав голову и смотрели куда идут.
Я - самокатозависимый. И ничего не могу с этим поделать. Когда около пяти лет назад на одной презентации мне впервые довелось прокатиться на самокате с электромотором, то от удовольствия рот у меня был до ушей. Честно скажу: меня, кое-что в жизни повидавшего человека за сорок, довольно трудно очаровать так, чтобы я не смог удержаться от радостной улыбки.
Итак, свои ежедневные городские поездки я совершаю на арендном самокате. Представить себе что-то более идеальное для этого трудно. Берешь самокат, проезжаешь пару километров, которые обычно нужно преодолеть, чтобы добраться до магазина, железнодорожного вокзала или друзей-знакомых, платишь деньги и идешь себе по своим делам дальше. Не надо толкаться в автобусе или искать место для парковки, или бояться похитителей велосипедов.
Поэтому нет смысла удивляться, что меня страшно выводят из себя все эти звучащие в последнее время антисамокатные речи: "Водители самокатов - такие-сякие, ездят спьяну и вдвоем, дико носятся и повсюду бросают самокаты! Травмируются и заполоняют отделения экстренной медицины".
Да, все это, конечно, правда. С самокатами действительно довольно много хлопот и неприятностей. Но, по-моему, за решение этих проблем взялись с дешевого, но с совершенно неправильного конца. И тут мы снова возвращаемся по кругу к моему прессу.
А именно: в последнее время мне пришлось довольно много ездить на самокате. Главным образом из-за ведения дел в Таллинне. В общем, на столичные велодороги жаловаться грех: те, что имеются, хорошие, и к тому же их довольно много. Но все же они проходят не везде и нередко полоса велодороги проведена просто по тротуару. Чтобы было. Но, к сожалению, на многих тротуарах асфальт не менялся уже десятки лет. И зачастую они заканчиваются большим поребриком. По сути, достаточно бордюрного камня высотой всего в несколько сантиметров, чтобы, съезжая с него или налетая на него, повредить какую-нибудь часть тела - например, запястья.
"Я тоже сознательно совершаю на дороге опасные маневры, ведь риск попасть в аварию часто кажется меньшим, чем вероятность вытряхнуть зубные пломбы на разбитом тротуарном асфальте или получить изрядное сотрясение, налетев на высокий поребрик".
Майт Сепп, географ
Будучи заядлым велосипедистом, я и раньше публично жаловался на качество велодорог и поребрики, но при езде на самокате все эти дорожные недостатки непосредственно ощущаются телом: скорость у электросамоката выше, колеса меньше, а рессор нет. То есть если хочешь хоть немного смягчить удар о поребрик, то "задираешь клюв", то есть со всей силы поднимаешь вверх переднее колесо. Таким образом и накачиваются мышцы живота.
Кстати, информация к размышлению: если ехать, например, от центра Йыхви до железнодорожного вокзала, то, двигаясь по тротуару, нужно будет перепрыгнуть на пути от виадука до здания вокзала 14 поребриков. Автоводители, чтобы понять, насколько это утомительно, представьте себе, что на участке 500 метров вам нужно преодолеть 14 "лежачих полицейских"!
Так что, перед тем как ругать или поучать самокатчиков, надо посмотреть, в каких условиях они передвигаются. Условия эти, мягко говоря, неважные. Я тоже сознательно совершаю на дороге опасные маневры, ведь риск попасть в аварию часто кажется меньшим, чем вероятность вытряхнуть зубные пломбы на разбитом тротуарном асфальте или получить изрядное сотрясение, налетев на слишком высокий поребрик.
Заодно можете дважды подумать, у кого остается больше сил, чтобы следить за остальным движением, - у велосипедиста или у самокатчика, панически ищущих менее тряскую траекторию движения? Наша инфраструктура велодорог, не говоря уж об общей культуре движения и уличного строительства, просто не достигла уровня, который стал еще более взыскательным с появлением электросамокатов. Однако нет сомнения, что в ближайшее время в уличном движении станет еще больше как велосипедов и электросамокатов, так и всевозможных странных самоходных аппаратов.
Как же тогда сделать так, чтобы передвигающимся на всем этом не приходилось неожиданно выскакивать из-за кустов перед автомобилями, поскольку проезжая для них дорога неожиданно заканчивается? Или как разместить на городских улицах автомобили, автобусы, пешеходов, велосипедистов и прочих пользователей колесных средств передвижения, чтобы им не пришлось грозить друг другу кулаком?
Эти вопросы не решить с помощью дешевых плакатов кампании, ограничениями скорости или штрафами. По сути, это очень серьезные темы городского планирования, требующие довольно большого изменения мышления.
Да уж, смотрю я опять на свой маленький Йыхви, где в очередной раз ремонтируют улицу Яама - одну из главных автомобильных артерий города. Там покрытие тротуаров разрушается, пожалуй, с незапамятных времен…