Майт Сепп: Защитительная речь самокатозависимого

Да, я один из тех сумасшедших, кто носится сломя голову, нервирует автоводителей и пугает пешеходов. Вот и позавчера на меня наорали двое мужчин, а я им в ответ прокричал, чтобы они не бегали задрав голову и смотрели куда идут.

Я - самокатозависимый. И ничего не могу с этим поделать. Когда около пяти лет назад на одной презентации мне впервые довелось прокатиться на самокате с электромотором, то от удовольствия рот у меня был до ушей. Честно скажу: меня, кое-что в жизни повидавшего человека за сорок, довольно трудно очаровать так, чтобы я не смог удержаться от радостной улыбки.

Итак, свои ежедневные городские поездки я совершаю на арендном самокате. Представить себе что-то более идеальное для этого трудно. Берешь самокат, проезжаешь пару километров, которые обычно нужно преодолеть, чтобы добраться до магазина, железнодорожного вокзала или друзей-знакомых, платишь деньги и идешь себе по своим делам дальше. Не надо толкаться в автобусе или искать место для парковки, или бояться похитителей велосипедов.

Поэтому нет смысла удивляться, что меня страшно выводят из себя все эти звучащие в последнее время антисамокатные речи: "Водители самокатов - такие-сякие, ездят спьяну и вдвоем, дико носятся и повсюду бросают самокаты! Травмируются и заполоняют отделения экстренной медицины".