Рене Кундла: Управление образованием в Алутагузе нуждается в твердой руке

Пункт об упорядочении образовательной сети волости, который был в программе победителей выборов, многие восприняли именно как закрытие гимназической части Ийзакуской школы. К сожалению, у руководителей волости не было четких сообщений о том, что подразумевается под этим упорядочением. Также на весеннем заседании волостного собрания они не смогли дать внятного ответа на вопрос, зачем нужно открывать раздел образования в плане развития волости.

Однако ясно, что в меняющейся образовательной среде образовательные системы большинства объединенных самоуправлений нуждаются в упорядочении. Почему бы не обсудить наряду с закрытием школ или школьных ступеней также открытие новых школ? Возможно, было бы разумно задуматься о создании общинных школ в крупнейшей волости Эстонии. Чтобы дать сигнал людям, планирующим поселиться в сельской местности, что если в регионе будет определенное количество детей, то сделают все для того, чтобы в первой или в двух первых школьных ступенях ребенок при желании смог посещать начальную школу рядом с домом.

"Именно сейчас подходящее время для объяснения того, что наилучший способ поддержать эстоноязычное образование в уезде - оказать дополнительную поддержку эстоноязычным регионам". Рене Кундла, житель Алутагузеской волости