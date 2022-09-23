На публичном обсуждении плана развития образования в Алутагузе, состоявшемся на прошлой неделе в Мяэтагузе, выявилось отсутствие видения и целей, а также неуверенность в будущем.
Рене Кундла: Управление образованием в Алутагузе нуждается в твердой руке
К сожалению, была упущена возможность заранее придать встрече основательное содержание. На волостной странице желающие могли, правда, ознакомиться с различными материалами, но не было сводного анализа - как по сферам, так и в сравнении образования и других сфер. Также не было хорошего обзора того, почему так много волостных детей ходят в другие школы, в то время как школы волости привлекательны для детей из других самоуправлений.
Хотя в Алутагузеской волости есть три детских сада, три общеобразовательные школы и одна школа по интересам, большая часть встречи была посвящена будущему гимназической части Ийзакуской школы, т.е. это походило на расширенное родительское собрание Ийзакуской гимназии.
Ийзакуская гимназия находилась в состоянии духовного вакуума еще во времена Ийзакуской волости, и не секрет, что, если бы не слияние пяти волостей, начавшую угасать гимназическую часть Ийзакуской школы пришлось бы закрыть. После слияния получили, правда, на короткое время и благодаря открытию ныне закрытого баскетбольного направления, новых гимназистов, но во многом из-за отсутствия сотрудничества, а также разных ожиданий и возможностей сторон ситуацией не воспользовались, и школа, к сожалению, так и не получила нового дыхания.
Мне как жителю самоуправления кажется, что победа так называемого списка Тауно Выхмара на последних местных выборах (они получили в волостном собрании больше мест, чем остальные четыре списка вместе взятые) фактически была прямым мандатом на закрытие гимназической части школы. Во время предвыборных дебатов именно список Выхмара отличался от других иным отношением к вопросам образования.
Пункт об упорядочении образовательной сети волости, который был в программе победителей выборов, многие восприняли именно как закрытие гимназической части Ийзакуской школы. К сожалению, у руководителей волости не было четких сообщений о том, что подразумевается под этим упорядочением. Также на весеннем заседании волостного собрания они не смогли дать внятного ответа на вопрос, зачем нужно открывать раздел образования в плане развития волости.
Однако ясно, что в меняющейся образовательной среде образовательные системы большинства объединенных самоуправлений нуждаются в упорядочении. Почему бы не обсудить наряду с закрытием школ или школьных ступеней также открытие новых школ? Возможно, было бы разумно задуматься о создании общинных школ в крупнейшей волости Эстонии. Чтобы дать сигнал людям, планирующим поселиться в сельской местности, что если в регионе будет определенное количество детей, то сделают все для того, чтобы в первой или в двух первых школьных ступенях ребенок при желании смог посещать начальную школу рядом с домом.
"Именно сейчас подходящее время для объяснения того, что наилучший способ поддержать эстоноязычное образование в уезде - оказать дополнительную поддержку эстоноязычным регионам".
Рене Кундла, житель Алутагузеской волости
Я не думаю, что если гимназическая часть школы будет закрыта, то из-за этого семьи уедут из волости. Скорее, кажется более правдоподобным, что хорошим аргументом для переезда в волость на постоянное местожительство была бы уютная гимназия, поддерживающая работников и учащихся. Почему бы именно школе Алутагузеской волости не стать магнитом для эстоноязычных гимназистов уезда, где одной из предпосылок приема в школу будет то, что ученики в основном понимают содержание проходящей на эстонском языке учебной деятельности и готовы активно участвовать в уроках.
Советую воспользоваться ситуацией, когда в Министерстве образования и науки работает много людей, знающих условия Ида-Вирумаа изнутри, и желанием министерства является эстонизация школьного образования. Именно сейчас подходящее время для объяснения того, что наилучший способ поддержать эстоноязычное образование в уезде - оказать дополнительную поддержку эстоноязычным регионам, потому что в эстоноязычной среде это целесообразнее, чем в месте, где иноязычный ребенок слышит эстонский язык только в школе. Однако просить эту поддержку у государства будет проще, когда четко определятся с собственными приоритетами.
Но для того чтобы наладить работу в сфере образования, волостное собрание должно провести крепкую и осмысленную работу и передать волостным чиновникам четкие ориентиры с указание конкретных сроков, что они хотят получить. И даже если будет окончательно принято решение о закрытии гимназической части, то остальные образовательные учреждения должны получить такую уверенность относительно своей деятельности, чтобы их руководителям не приходилось сетовать на трудности с поиском сотрудников, создающих хорошую школьную среду.
Образование могло бы стать сферой, в которой волостное собрание и волостное управление конструктивно сотрудничают для достижения общей цели, позабыв на время обсуждений о прошлом и сосредоточившись на будущем.