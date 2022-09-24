Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
ОПРОС ⟩ К чему приведет мобилизация в России?
Яан СТРОО, пенсионер:
- К хаосу. Не скажу, что будет в соседней стране, но если из России к нам придут всякие люди, может быть, не настоящие беженцы, а дезертиры и другие. Думаю, что многие из них с большой вероятностью нелояльные к нашему государству.
Калле ТОРН, пенсионер:
- В России все может случиться неожиданно. Но вряд ли нам стоит беспокоиться о чем-то, думаю, что для нас "натовский зонтик" довольно крепкий, можем себя чувствовать нормально. Это главное.
Илья СВИРИДОВ, безработный:
- На Эстонии эта ситуация никак не отразится, Россия не будет нападать на нашу страну. В остальном все правильно - пусть делают, что знают, война закончится победой России.
Михаил ИВАСЫК, пенсионер:
- Ни к чему не приведет. Все не хотят воевать. Референдум проведут и все успокоится. Как в Крыму было. Я сам украинец, считаю, что там давно надо было правительство поменять - все разворовали. Война никому не нужна. Пошли бы на уступки по федерализации, отделили ДНР и ЛНР, ничего бы сейчас этого не было.
Александр ШИПКОВ, специалист по инфотехнологиям:
- Уверен, что ничем хорошим для Украины это точно не закончится. Для России - победой. Принципиально на внутренней жизни россиян эта частичная мобилизация не скажется, ведь призывают только тех, кто имеет боевой опыт. Всем всегда говорю: Россия еще толком не начала воевать и проводит военную операцию ограниченным контингентом, а Украина давно мобилизует всех, кого можно. Это не бесконечный процесс.