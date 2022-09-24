ОПРОС ⟩ К чему приведет мобилизация в России?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Яан СТРОО, пенсионер: - К хаосу. Не скажу, что будет в соседней стране, но если из России к нам придут всякие люди, может быть, не настоящие беженцы, а дезертиры и другие. Думаю, что многие из них с большой вероятностью нелояльные к нашему государству.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Калле ТОРН, пенсионер: - В России все может случиться неожиданно. Но вряд ли нам стоит беспокоиться о чем-то, думаю, что для нас "натовский зонтик" довольно крепкий, можем себя чувствовать нормально. Это главное.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Илья СВИРИДОВ, безработный: - На Эстонии эта ситуация никак не отразится, Россия не будет нападать на нашу страну. В остальном все правильно - пусть делают, что знают, война закончится победой России.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Михаил ИВАСЫК, пенсионер: - Ни к чему не приведет. Все не хотят воевать. Референдум проведут и все успокоится. Как в Крыму было. Я сам украинец, считаю, что там давно надо было правительство поменять - все разворовали. Война никому не нужна. Пошли бы на уступки по федерализации, отделили ДНР и ЛНР, ничего бы сейчас этого не было.