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Велосипед столкнулся с автомобилем

Северное побережье
Велосипед столкнулся с автомобилем
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Велосипеды и самокаты (фото иллюстративное).
Велосипеды и самокаты (фото иллюстративное). Фото: Ilja Smirnov

Водительница легковой машины невнимательно совершила левый поворот.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 сентября утром, в 08.01, в Кохтла-Ярве на Пуру теэ, 64. Как установила полиция, 36-летняя женщина за рулем "Subaru Legacy" совершала левый поворот, во время которого ехавший на велосипеде по велопешеходной дорожке 36-летний мужчина врезался в автомобиль сбоку.

Велосипедиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для контроля здоровья.

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