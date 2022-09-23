Велосипед столкнулся с автомобилем

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 сентября утром, в 08.01, в Кохтла-Ярве на Пуру теэ, 64. Как установила полиция, 36-летняя женщина за рулем "Subaru Legacy" совершала левый поворот, во время которого ехавший на велосипеде по велопешеходной дорожке 36-летний мужчина врезался в автомобиль сбоку.