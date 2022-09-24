На проходившем 17 сентября в Кохтла-Ярвеском центре культуры семинаре "Tagasi juurte juurde" ("Назад к корням") ида-вируские деятели культуры обсуждали, как развивать хоровое пение, народный танец, игру на народных инструментах, любительские театры и рукоделие.
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Анне Уттендорф: "Питомник народной культуры - большая проблема"
Анне Уттендорф: "Питомник народной культуры - большая проблема"
- Большая тревога звучала в разговоре о питомнике народной культуры в школах. У нас очень большая нехватка как самих любителей, так и руководителей. Откуда должны появиться те люди, которые, став взрослыми, будут увлекаться народной культурой, если они не делали этого с самого детства? Мы должны обращать больше внимания на школы - как питомник народной культуры, - сказала специалист Эстонского центра народной культуры в Ида-Вирумаа Анне Уттендорф (на снимке).