Анне Уттендорф: "Питомник народной культуры - большая проблема"

- Большая тревога звучала в разговоре о питомнике народной культуры в школах. У нас очень большая нехватка как самих любителей, так и руководителей. Откуда должны появиться те люди, которые, став взрослыми, будут увлекаться народной культурой, если они не делали этого с самого детства? Мы должны обращать больше внимания на школы - как питомник народной культуры, - сказала специалист Эстонского центра народной культуры в Ида-Вирумаа Анне Уттендорф (на снимке).