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Россияне осознали, что идет война, но многие пропитаны пропагандой настолько, что готовы идти на фронт

Ирина Кивисельг
, журналист
Россияне осознали, что идет война, но многие пропитаны пропагандой настолько, что готовы идти на фронт
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В российском Ивангороде 11 сентября торжественно открыли памятник-танк "Т-34", появившийся в ответ на демонтаж в Нарве аналогичного мемориала как символа государства-агрессора. Жизнь в городе после объявления мобилизации протекает спокойно. Пока.
В российском Ивангороде 11 сентября торжественно открыли памятник-танк "Т-34", появившийся в ответ на демонтаж в Нарве аналогичного мемориала как символа государства-агрессора. Жизнь в городе после объявления мобилизации протекает спокойно. Пока. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Объявленный в среду указ Владимира Путина о частичной мобилизации всколыхнул не только общество в России, но и в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, где проживает большое количество эстоноземельцев, тесно связанных корнями с соседним государством. Если не все, то многие сейчас звонят близким и друзьям - узнать ситуацию, как настроение, о чем они думают и чего ждут. "Очень тревожно" - это лейтмотив всех, с кем удалось в четверг поговорить "Северному побережью". К сожалению, ни один из десятка собеседников не разрешил озвучить полное имя - даже те, кто уверен в справедливости действий российских властей, опасаются открыто высказать свое мнение зарубежному изданию, "чтоб не трогали". Это говорит не только о том, насколько люди пропитаны пропагандой, но и о том, что они испытывают много страхов.

Большинство из собеседников, с которыми мы говорили в четверг, не сомневаются, что объявление о мобилизации - это широкомасштабная война, которая изменит настроение в российском обществе. Однако посыл "Родина в опасности", подкрепляемый уголовной ответственностью за уклонение, вызвал противоречивые мнения: кто-то собирает рюкзак и идет в военкомат добровольцем, а кто-то лихорадочно ищет способ избежать "принудительной службы". Напрямую никто из собеседников не высказал одобрения инициативе Кремля о военной мобилизации, тем не менее в России немало и таких, кто все еще верит в благую цель "освобождения исконно своей земли".

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