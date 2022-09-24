Россияне осознали, что идет война, но многие пропитаны пропагандой настолько, что готовы идти на фронт

Объявленный в среду указ Владимира Путина о частичной мобилизации всколыхнул не только общество в России, но и в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, где проживает большое количество эстоноземельцев, тесно связанных корнями с соседним государством. Если не все, то многие сейчас звонят близким и друзьям - узнать ситуацию, как настроение, о чем они думают и чего ждут. "Очень тревожно" - это лейтмотив всех, с кем удалось в четверг поговорить "Северному побережью". К сожалению, ни один из десятка собеседников не разрешил озвучить полное имя - даже те, кто уверен в справедливости действий российских властей, опасаются открыто высказать свое мнение зарубежному изданию, "чтоб не трогали". Это говорит не только о том, насколько люди пропитаны пропагандой, но и о том, что они испытывают много страхов.