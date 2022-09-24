Объявленный в среду указ Владимира Путина о частичной мобилизации всколыхнул не только общество в России, но и в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, где проживает большое количество эстоноземельцев, тесно связанных корнями с соседним государством. Если не все, то многие сейчас звонят близким и друзьям - узнать ситуацию, как настроение, о чем они думают и чего ждут. "Очень тревожно" - это лейтмотив всех, с кем удалось в четверг поговорить "Северному побережью". К сожалению, ни один из десятка собеседников не разрешил озвучить полное имя - даже те, кто уверен в справедливости действий российских властей, опасаются открыто высказать свое мнение зарубежному изданию, "чтоб не трогали". Это говорит не только о том, насколько люди пропитаны пропагандой, но и о том, что они испытывают много страхов.
Для подписчиков
Россияне осознали, что идет война, но многие пропитаны пропагандой настолько, что готовы идти на фронт
Россияне осознали, что идет война, но многие пропитаны пропагандой настолько, что готовы идти на фронт
Большинство из собеседников, с которыми мы говорили в четверг, не сомневаются, что объявление о мобилизации - это широкомасштабная война, которая изменит настроение в российском обществе. Однако посыл "Родина в опасности", подкрепляемый уголовной ответственностью за уклонение, вызвал противоречивые мнения: кто-то собирает рюкзак и идет в военкомат добровольцем, а кто-то лихорадочно ищет способ избежать "принудительной службы". Напрямую никто из собеседников не высказал одобрения инициативе Кремля о военной мобилизации, тем не менее в России немало и таких, кто все еще верит в благую цель "освобождения исконно своей земли".
Ключевые слова