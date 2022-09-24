ГОД ФИЗИКИ ⟩ Научный марафон заставил ориентироваться и решать задачи

- Так или иначе из года в год все повторяется, но физический марафон - это опять же что-то новое. В прошлом году мы построили машину Голдберга, и это тоже было очень здорово, - похвалила Ли Пурка тематический год физики, инициированный образовательным кластером Ида-Вирумаа, который 16 сентября привел в Кохтла-Нымме более сотни детсадовцев и школьников, чтобы те ориентировались на местности и решали задачки по физике.