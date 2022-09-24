"Неужели физика уже вошла в учебные программы детских садов?", интересуемся у воспитателя йыхвиского детсада "Pillerkaar" Ли Пурка, которая вместе с малышами пяти-шести лет готова ориентироваться как в поселке Кохтла-Нымме, так и в физике.
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ГОД ФИЗИКИ ⟩ Научный марафон заставил ориентироваться и решать задачи
Научный марафон заставил ориентироваться и решать задачи
- С физикой нужно начинать рано, она полезна для мозга и заставляет думать, - сказала опытный воспитатель детского сада после стартовой отмашки на школьном стадионе Кохтла-Нымме.