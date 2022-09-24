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ГОД ФИЗИКИ ⟩ Научный марафон заставил ориентироваться и решать задачи

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Научный марафон заставил ориентироваться и решать задачи
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Команда Йыхвиской основной школы ищет очередной пункт решения задач.
Команда Йыхвиской основной школы ищет очередной пункт решения задач. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Неужели физика уже вошла в учебные программы детских садов?", интересуемся у воспитателя йыхвиского детсада "Pillerkaar" Ли Пурка, которая вместе с малышами пяти-шести лет готова ориентироваться как в поселке Кохтла-Нымме, так и в физике.

- С физикой нужно начинать рано, она полезна для мозга и заставляет думать, - сказала опытный воспитатель детского сада после стартовой отмашки на школьном стадионе Кохтла-Нымме.

- Так или иначе из года в год все повторяется, но физический марафон - это опять же что-то новое. В прошлом году мы построили машину Голдберга, и это тоже было очень здорово, - похвалила Ли Пурка тематический год физики, инициированный образовательным кластером Ида-Вирумаа, который 16 сентября привел в Кохтла-Нымме более сотни детсадовцев и школьников, чтобы те ориентировались на местности и решали задачки по физике.

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