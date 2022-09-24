ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Тынис Лукас

Такое повышение зарплаты поначалу наверняка потрясло многих учителей, и некоторые из них говорят, что не поверят, пока не увидят такую сумму на своем банковском счете.

Конечно, здесь может возникнуть вопрос, не является ли это неравным отношением к учителям, если заработная плата педагогов в одном регионе значительно выше, чем в других. Нагрузка на учителей высока по всей Эстонии, потому что в школах просто не хватает работников.

Но в Ида-Вирумаа нехватка учителей еще больше. К тому же ситуация в школах кардинально отличается в связи с большим количеством детей из русскоязычных семей, ради которых учителю приходится прилагать еще больше усилий.