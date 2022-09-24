Министр образования и науки Тынис Лукас в начале этой недели взорвал информационную бомбу, объявив о резком повышении зарплаты учителей и о том, что новую зарплату педагогов, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, нужно умножить еще на 1,5. То есть, по словам министра, учитель в нашем уезде будет получать зарплату в размере 3000 евро.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Тынис Лукас
Такое повышение зарплаты поначалу наверняка потрясло многих учителей, и некоторые из них говорят, что не поверят, пока не увидят такую сумму на своем банковском счете.
Конечно, здесь может возникнуть вопрос, не является ли это неравным отношением к учителям, если заработная плата педагогов в одном регионе значительно выше, чем в других. Нагрузка на учителей высока по всей Эстонии, потому что в школах просто не хватает работников.
Но в Ида-Вирумаа нехватка учителей еще больше. К тому же ситуация в школах кардинально отличается в связи с большим количеством детей из русскоязычных семей, ради которых учителю приходится прилагать еще больше усилий.
Руководители школ видят в таком шаге государства возможность стремительного улучшения. Если возникнет ситуация, когда директора смогут выбирать из числа учителей, желающих получить работу, то это тоже станет хорошей возможностью улучшить качество здешнего образования.