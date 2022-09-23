Полиция: российские граждане в Эстонии уже начали сдавать оружие

Прооза сообщила ERR, что точные временные рамки для проведения сбора пока неизвестны, но когда закон вступит в силу, будут признаны недействительными около 1300 разрешений на ношение оружия. Половина таких разрешений выдана гражданам России.

"После признания разрешения недействительным владелец оружия обязан передать его полиции и пройти процесс отчуждения в течение одного года", – сообщила Прооза.

По ее словам, стандартная практика такова, что проверки, связанные с оружием, в доме владельца оружия проводят региональные полицейские, которые также вмешиваются, если владелец оружия сам не сдает свое оружие полиции при отзыве разрешения.

"Такое случается нечасто. Как правило, люди ведут себя законопослушно и своевременно сдают оружие на хранение в полицию и приступают к процессу отчуждения. Конкретные цифры назвать не могу, но некоторые владельцы оружия уже начали процесс отчуждения", - рассказала представитель полиции.

Она подчеркнула, что если человек к предусмотренный срок не сдает оружие, полиция обязана принудительно его изъять. Это значит, что владельцу оружия возмещается среднерыночная стоимость оружия, а полиция сама приступает к процессу отчуждения.