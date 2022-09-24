Одной из основных задач себя как второго зампредседателя Денис Ларченко назвал улучшение внешних связей Нарвского горсобрания - как с городом и горожанами, так и со всей республикой. "Улучшить коммуникацию по всем тем вопросам, которыми занимается горсобрание, и также сотрудничество с горуправой", - объяснил он, почему понадобился второй зам.
Нарвскому горсобранию понадобился второй зампредседателя за 1000 евро в месяц
Правящая в Нарве политическая коалиция приняла решение о создании поста второго заместителя председателя горсобрания. Им был избран Денис Ларченко из партии "Eesti 200", который в коалицию формально и не входит.
На выборах второго зампредседателя оппозиция предложила альтернативного кандидата - Виктора Шемарина. Шемарин заявил в свою пользу, что готов работать на этой должности бесплатно.
В ходе тайного голосования кандидатура Ларченко набрала 18 бюллетеней, за Шемарина - 13.
Первым заместителем председателя Нарвского горсобрания остается Наталия Умарова, избранная в горсобрание тоже по списку "Eesti 200", но, в отличие от Ларченко, не состоящая в партии.
Вопрос о суммах денежного вознаграждении двум заместителям председателя планируется решить на следующем заседании Нарвского горсобрания. По словам Дениса Ларченко, уже обсуждалось, что ему на посту зама будут платить по 1000 евро в месяц.
Обещает улучшить внешние связи
Одной из основных задач себя как второго зампредседателя Ларченко назвал улучшение внешних связей Нарвского горсобрания - как с городом и горожанами, так и со всей республикой. "Улучшить коммуникацию по всем тем вопросам, которыми занимается горсобрание, и также сотрудничество с горуправой", - объяснил он, почему понадобился второй зам.
Плюс, в лице нового заместителя, по словам Ларченко, горсобрание получает в своем руководстве еще один инициативный голос.
Известно, что занятый "на полставки" председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков ведет эту деятельность только полдня, а большую часть рабочего времени преподает в школе. Ларченко говорит, что он будет выполнять представительские функции и взаимодействовать с чиновниками, когда Жаворонков не может это делать.
- Я всегда на связи, если даже до Владимира невозможно дозвониться, - резюмирует новый зампредседателя. - Информирование горсобрания по поводу разных предложений и проектов будет более эффективным, - заверил Ларченко.
Сторонник мэра Катри Райк
Денис Ларченко прошел в Нарвское горсобрание в 2021 году по списку партии "Eesti 200", набрав 138 голосов. Сразу после выборов он вступил в коалицию с депутатами от избирательного списка Катри Райк.
Коалицию Ларченко покинул нынче в августе, не сойдясь с отдельными депутатами по некоторым моментам, когда на повестке дня стоял вопрос о демонтаже советских монументов. Он не входит ни в одну из депутатских фракций, продолжая в общем поддерживать инициативы правящей фракции "Narva Tulevik" и мэра Катри Райк.
- Я поддерживаю на посту мэра Катри Райк за неимением других альтернатив, - пояснил Ларченко сегодня.
Коалиция решила ряд своих проблем
Лидер нарвской оппозиционной фракции "Narva Heaks" Алексей Евграфов уверен, что для работы Нарвского горсобрания второй заместитель не нужен, но правящая коалиция, имеющая небольшое преимущество по голосам, в данном случае сделала правильный шаг для обеспечения себе спокойствия при дальнейших голосованиях.
- Ларченко освободил место в совете "Narva Vesi" (муниципального предприятия), которое было необходимо для "покупки" теперь уже бывшего оппозиционера Яна Саана, - объясняет Евграфов, попутно отмечая, что упомянутому Саану уже не впервой сменять фракции. - В этой ситуации Ларченко надо было возместить потерю в финансах, что и было сделано путем избрания его вторым заместителем, - добавил он.
Плюс, как считает Евграфов, правящая коалиция решает проблему невладения разговорным эстонским языком первым заместителем председателя горсобрания Наталией Умаровой: "Теперь Денис Ларченко будет страховать председателя в случае его отсутствия".
- И все это делается в рамках острого дефицита городского бюджета, - подчеркивает Евграфов. - Отмечу, что наш кандидат Виктор Шемарин был готов работать на этом посту абсолютно бесплатно. Ларченко же, отвечая на мой вопрос на заседании горсобрания, отказался работать бесплатно и будет требовать себе денежное вознаграждение.
Шаг в сторону Рийгикогу
Двадцатидевятилетний Денис Ларченко руководит также Нарвским округом "Eesti 200". Он говорит, что избрание его заместителем председателя горсобрания усилило позицию партии в приграничном городе.
К мартовским выборам в Рийгикогу "Eesti 200" составляет свой избирательный список в Ида-Вирумаа. Ларченко не скрывает, что выдвинется кандидатом в депутаты парламента.
- Для "Eesti 200" ида-вируский регион является очень важным - здесь есть наши люди, которые достаточно активны в политике, и поэтому интерес к этому региону большой. Одним из кандидатов обязательно буду я, - сообщил Ларченко.
Его политический оппонент Алексей Евграфов отмечает, что избрание на пост зампредседателя горсобрания - это выигрышный момент для будущего кандидата в Рийгикогу: "На посту заместителя председателя городского собрания он получает прекрасную платформу для высказываний и возможность постоянно быть на виду".