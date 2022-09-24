Нарвскому горсобранию понадобился второй зампредседателя за 1000 евро в месяц

Правящая в Нарве политическая коалиция приняла решение о создании поста второго заместителя председателя горсобрания. Им был избран Денис Ларченко из партии "Eesti 200", который в коалицию формально и не входит.

На выборах второго зампредседателя оппозиция предложила альтернативного кандидата - Виктора Шемарина. Шемарин заявил в свою пользу, что готов работать на этой должности бесплатно.

В ходе тайного голосования кандидатура Ларченко набрала 18 бюллетеней, за Шемарина - 13.

Первым заместителем председателя Нарвского горсобрания остается Наталия Умарова, избранная в горсобрание тоже по списку "Eesti 200", но, в отличие от Ларченко, не состоящая в партии.

Вопрос о суммах денежного вознаграждении двум заместителям председателя планируется решить на следующем заседании Нарвского горсобрания. По словам Дениса Ларченко, уже обсуждалось, что ему на посту зама будут платить по 1000 евро в месяц.

Обещает улучшить внешние связи

Одной из основных задач себя как второго зампредседателя Ларченко назвал улучшение внешних связей Нарвского горсобрания - как с городом и горожанами, так и со всей республикой. "Улучшить коммуникацию по всем тем вопросам, которыми занимается горсобрание, и также сотрудничество с горуправой", - объяснил он, почему понадобился второй зам.

Плюс, в лице нового заместителя, по словам Ларченко, горсобрание получает в своем руководстве еще один инициативный голос.