Волостное собрание обратилось в Минобороны с ходатайством о перезахоронении останков из расположенной в Ийзаку братской могилы погибших во Второй мировой войне и демонтаже памятника.
Для подписчиков
Алутагузеская волость ходатайствует о перезахоронении останков из братской могилы в Ийзаку
Алутагузеская волость ходатайствует о перезахоронении останков из братской могилы в Ийзаку
Обращение волостного собрания было вызвано народной инициативой, которую подписали 60 волостных жителей. По мнению депутатов, перезахоронение оправданно, поскольку братская могила находится в общественном и неподходящем месте. Зеленая зона Теэристи граничит с одной стороны с парковкой магазина "Grossi" и часто используется для выгула собак или иным ненадлежащим образом, что свидетельствует о недостойном обращении с воинской могилой.