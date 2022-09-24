Алутагузеская волость ходатайствует о перезахоронении останков из братской могилы в Ийзаку

Обращение волостного собрания было вызвано народной инициативой, которую подписали 60 волостных жителей. По мнению депутатов, перезахоронение оправданно, поскольку братская могила находится в общественном и неподходящем месте. Зеленая зона Теэристи граничит с одной стороны с парковкой магазина "Grossi" и часто используется для выгула собак или иным ненадлежащим образом, что свидетельствует о недостойном обращении с воинской могилой.

По словам волостного секретаря Лехти Таргияйнен, в Алутагузеской волости находятся девять красных памятников. Помимо братской могилы в Ийзаку, в неподходящем, т.е. в общественном месте, находятся могила неизвестного солдата и памятный камень партизанам в Катазе, обозначение которого местный житель изъявил желание убрать. Неизвестно, похоронен ли кто-нибудь также под обозначением могилы неизвестного солдата. Волостное собрание, вероятно, начнет обсуждать судьбу памятников, расположенных в рекреационной зоне волости и по соседству с зонами отдыха и проживания людей, в октябре.