Дорожные камеры скоро станут вести съемку и на уйкаласком перекрестке

Раньше эти "фотокабинки" фиксировали превышения скорости на шоссе между Таллинном и Тарту. После перестройки участков дорог в четырехполосные эти камеры оказались по краям накопительных дорог, поэтому Департамент транспорта решил их там не оставлять.