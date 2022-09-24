Департамент транспорта доставил на этой неделе к уйкаласкому перекрестку, расположенному на шоссе Таллинн - Нарва вблизи Йыхви, камеры для слежения за скоростью, которые должны начать работу нынешней осенью.
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Дорожные камеры скоро станут вести съемку и на уйкаласком перекрестке
Дорожные камеры скоро станут вести съемку и на уйкаласком перекрестке
Раньше эти "фотокабинки" фиксировали превышения скорости на шоссе между Таллинном и Тарту. После перестройки участков дорог в четырехполосные эти камеры оказались по краям накопительных дорог, поэтому Департамент транспорта решил их там не оставлять.