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Дорожные камеры скоро станут вести съемку и на уйкаласком перекрестке

Эрик Гамзеев
, журналист
Дорожные камеры скоро станут вести съемку и на уйкаласком перекрестке
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В четверг кабинки с дорожными камерами доставили к уйкаласкому перекрестку. Когда они начнут работать, Департамент транспорта пока не сообщает.
В четверг кабинки с дорожными камерами доставили к уйкаласкому перекрестку. Когда они начнут работать, Департамент транспорта пока не сообщает. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент транспорта доставил на этой неделе к уйкаласкому перекрестку, расположенному на шоссе Таллинн - Нарва вблизи Йыхви, камеры для слежения за скоростью, которые должны начать работу нынешней осенью.

Раньше эти "фотокабинки" фиксировали превышения скорости на шоссе между Таллинном и Тарту. После перестройки участков дорог в четырехполосные эти камеры оказались по краям накопительных дорог, поэтому Департамент транспорта решил их там не оставлять.

Сначала в новых местах для кабинок с камерами проведут установочные работы и организацию движения приведут в соответствие с новыми условиями. Когда камеры начнут фотографировать, Департамент транспорта пока не сообщает.

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