ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ⟩ Йыхви отказался от строительства ледового холла

При отказе от проекта ледового холла одним из аргументов Йыхвиского волостного управления было то обстоятельство, что менее чем в десяти километрах от Йыхви расположен Кохтла-Ярвеский ледовый холл, реновация которого закончилась нынешней весной.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik