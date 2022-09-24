Йыхвиское волостное собрание решило прекратить детальную планировку, предусматривающую создание современного ледового холла на земельном участке между виадуком и стадионом.
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ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ⟩ Йыхви отказался от строительства ледового холла
Йыхви отказался от строительства ледового холла
Йыхвиское волостное собрание в марте прошлого года одобрило инициирование детальной планировки, изменяющей цель землепользования недвижимости "Pargi K9", расположенной между футбольным стадионом и виадуком.