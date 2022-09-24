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ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ⟩ Йыхви отказался от строительства ледового холла

Эрик Калда
, журналист
Йыхви отказался от строительства ледового холла
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При отказе от проекта ледового холла одним из аргументов Йыхвиского волостного управления было то обстоятельство, что менее чем в десяти километрах от Йыхви расположен Кохтла-Ярвеский ледовый холл, реновация которого закончилась нынешней весной.
При отказе от проекта ледового холла одним из аргументов Йыхвиского волостного управления было то обстоятельство, что менее чем в десяти километрах от Йыхви расположен Кохтла-Ярвеский ледовый холл, реновация которого закончилась нынешней весной. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание решило прекратить детальную планировку, предусматривающую создание современного ледового холла на земельном участке между виадуком и стадионом.

Йыхвиское волостное собрание в марте прошлого года одобрило инициирование детальной планировки, изменяющей цель землепользования недвижимости "Pargi K9", расположенной между футбольным стадионом и виадуком.

Планировка, которая ни к чему не привела

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