Тойлаская волость закрывает на зиму все народные дома

Предложить на замену отапливаемые помещения не могут только в Сака, где народный дом отапливается воздушным тепловым насосом и печью. По словам Эве Эаст, в Сакаском народном доме также нет кружков, которые нужно постоянно держать открытыми. Однако закроется библиотека, работающая под крышей народного дома. "В библиотеке мы поддерживаем внутри до 15 градусов, чтобы сохранить книги. Мы занимаемся темой народного дома - если найдутся желающие, мы готовы сдать его в аренду".