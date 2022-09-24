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Тойлаская волость закрывает на зиму все народные дома

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойлаская волость закрывает на зиму все народные дома
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Храм культуры в Кохтла-Нымме после 8 октября погрузится в зимний сон.
Храм культуры в Кохтла-Нымме после 8 октября погрузится в зимний сон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Народные дома Вока, Тойла, Сака и Кохтла-Нымме на отопительный сезон закрывают свои двери. В то же время культурно-общественная жизнь не погрузится в зимний сон, потому что большая часть деятельности продолжится на замещающих площадях. А вот Кохтла-Ныммеский дневной центр для пожилых людей решил все же сделать паузу, пенсионеры Тойла еще обдумывают.

- Собираться вместе и заниматься своими хобби по-прежнему можно будет на отапливаемых площадях - в школьных зданиях, детском саду, спортивном центре, - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.

Предложить на замену отапливаемые помещения не могут только в Сака, где народный дом отапливается воздушным тепловым насосом и печью. По словам Эве Эаст, в Сакаском народном доме также нет кружков, которые нужно постоянно держать открытыми. Однако закроется библиотека, работающая под крышей народного дома. "В библиотеке мы поддерживаем внутри до 15 градусов, чтобы сохранить книги. Мы занимаемся темой народного дома - если найдутся желающие, мы готовы сдать его в аренду".

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