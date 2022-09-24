Народные дома Вока, Тойла, Сака и Кохтла-Нымме на отопительный сезон закрывают свои двери. В то же время культурно-общественная жизнь не погрузится в зимний сон, потому что большая часть деятельности продолжится на замещающих площадях. А вот Кохтла-Ныммеский дневной центр для пожилых людей решил все же сделать паузу, пенсионеры Тойла еще обдумывают.
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Тойлаская волость закрывает на зиму все народные дома
Тойлаская волость закрывает на зиму все народные дома
- Собираться вместе и заниматься своими хобби по-прежнему можно будет на отапливаемых площадях - в школьных зданиях, детском саду, спортивном центре, - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.