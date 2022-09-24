В четверг полицейские проверяли скорость автомобилей на дорогах и улицах в сотнях мест по всей Эстонии, куда их предварительно направили жители.
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Полиция проверяла превышения скорости по указаниям народа
Полиция проверяла превышения скорости по указаниям народа
Хотя мы предварительно договариваемся с руководителем патрульной группы Йыхвиского отделения полиции Хейки Линдусом, что присоединимся к его патрулю во время дорожной толоки, с первых двух попыток нам это сделать не удалось. Более срочные полицейские работы отвлекают патруль от дорожной толоки. Когда мы уже приехали на оговоренное место, выясняется, что какая-то школьница попалась в магазине на краже и полицейские занимаются тем, что передают ребенка родителям.
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