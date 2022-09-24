Полиция проверяла превышения скорости по указаниям народа

Хотя мы предварительно договариваемся с руководителем патрульной группы Йыхвиского отделения полиции Хейки Линдусом, что присоединимся к его патрулю во время дорожной толоки, с первых двух попыток нам это сделать не удалось. Более срочные полицейские работы отвлекают патруль от дорожной толоки. Когда мы уже приехали на оговоренное место, выясняется, что какая-то школьница попалась в магазине на краже и полицейские занимаются тем, что передают ребенка родителям.

Участвовать мог каждый

В начале сентября через веб-страницу дорожных толок было заявлено о более чем 3600 местах по всей Эстонии, где водители склонны превышать скорость. По сообщению полиции, количество сообщений, поступающих в рамках дорожных толок, растет с каждым годом. Это подтверждает, что люди всерьез озабочены тем, что происходит в окрестностях их места жительства.

Значительная часть сообщений касалась городского пространства, где разрешенная скорость составляет 30 км/ч или 50 км/ч.

Полиция приглашала всех заинтересованных следить в реальном времени за веб-страницей liiklustalgud.ee, на которую выводилась текущая обратная связь о проверенных местах, о том, что заметили там охранники правопорядка.