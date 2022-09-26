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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Поразительная слепота

Северное побережье
Поразительная слепота
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Граждане Российской Федерации, проживающие в Эстонии, внесли свой вклад в то, чтобы Путин мог устраивать массовые убийства на Украине, превращать своих граждан в пушечное мясо и угрожать остальному миру. Этот снимок сделан перед консульством РФ в Нарве в 2018 году, когда проходили выборы президента Российской Федерации. С момента оккупации Крыма прошло уже более четырех лет. Подавляющее большинство проголосовавших в Эстонии, то есть 94 процента, отдали свои голоса за Путина.
Граждане Российской Федерации, проживающие в Эстонии, внесли свой вклад в то, чтобы Путин мог устраивать массовые убийства на Украине, превращать своих граждан в пушечное мясо и угрожать остальному миру. Этот снимок сделан перед консульством РФ в Нарве в 2018 году, когда проходили выборы президента Российской Федерации. С момента оккупации Крыма прошло уже более четырех лет. Подавляющее большинство проголосовавших в Эстонии, то есть 94 процента, отдали свои голоса за Путина. Фото: Ilja Smirnov

То, что большинство населения России продолжает верить в оправданность войны президента Путина в Украине, может вызывать возмущение, но это понятно.

Десятилетия пропаганды, в которую было вплетено искаженное толкование истории в угоду ее нынешнему идеологу, сделали свое дело. Особенно в ситуации, когда полностью подавлены всевозможная политическая оппозиция, свобода печати, независимость судебной власти и всеобщее инакомыслие. В таком государстве с диктаторским режимом все труднее надеяться, что граждане смогут свергнуть президента, который отправляет своих людей на пушечное мясо, устраивает массовые убийства мирных жителей Украины и разрушает ее города и села. Пусть даже оправдание всего этого зиждется на какой угодно большой лжи.

Но тем более поразительно, что действия Путина поддерживают значительное количество русских людей, постоянно проживающих в других странах, в том числе и в Эстонии. Они пользуются всеми благами демократических стран, могут избирать во власть понравившихся им политиков, свободно выражать свои взгляды, следить за самыми разнообразными медиаканалами и т.д.

Согласно ряду исследований, среди русскоязычного населения Эстонии около трети являются сторонниками действий Путина, треть - ее противниками, а треть не может или не хочет сказать. На прозрение той трети путинистов, которых поразила удивительная слепота, очевидно, уже и не стоит надеяться. Ведь можно бесконечно показывать им те зверства, которые творятся на Украине под руководством их любимого президента, они все равно говорят, что это инсценировка и что Путин принесет мир.

Однако возможно открыть глаза трети колеблющихся, и во имя этого стоит приложить усилия как государственным, так и местным политикам, а также всем простым гражданам.

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