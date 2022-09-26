ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Поразительная слепота

Десятилетия пропаганды, в которую было вплетено искаженное толкование истории в угоду ее нынешнему идеологу, сделали свое дело. Особенно в ситуации, когда полностью подавлены всевозможная политическая оппозиция, свобода печати, независимость судебной власти и всеобщее инакомыслие. В таком государстве с диктаторским режимом все труднее надеяться, что граждане смогут свергнуть президента, который отправляет своих людей на пушечное мясо, устраивает массовые убийства мирных жителей Украины и разрушает ее города и села. Пусть даже оправдание всего этого зиждется на какой угодно большой лжи.

Но тем более поразительно, что действия Путина поддерживают значительное количество русских людей, постоянно проживающих в других странах, в том числе и в Эстонии. Они пользуются всеми благами демократических стран, могут избирать во власть понравившихся им политиков, свободно выражать свои взгляды, следить за самыми разнообразными медиаканалами и т.д.

Согласно ряду исследований, среди русскоязычного населения Эстонии около трети являются сторонниками действий Путина, треть - ее противниками, а треть не может или не хочет сказать. На прозрение той трети путинистов, которых поразила удивительная слепота, очевидно, уже и не стоит надеяться. Ведь можно бесконечно показывать им те зверства, которые творятся на Украине под руководством их любимого президента, они все равно говорят, что это инсценировка и что Путин принесет мир.