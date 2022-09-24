Нарва приняла титул Осенней столицы Эстонии

В рамках концерта-открытия осенней столицы на сцене Нарвского дома культуры "Ругодив" выступили хор Нарвского дома эстонского языка "Тандем Koor" и ансамбль вокалистов из Сан-Франциско (США) "The House Jacks".

За три месяца Осенней столицы - вплоть до 21 декабря, когда начнется астрономическая зима, в приграничном городе пройдут много концертов, театральных представлений, выставок, фестивалей, развлекательных и спортивных мероприятий.

В качестве завершающего аккорда культурной программы Осенней столицы анонсирован грандиозный гала-концерт. В тот день, 21 декабря, Нарва передаст почетный титул зимней столице Эстонии - Отепяэ.

Ознакомиться с детальной программой мероприятий осенней столицы на предстоящие три месяца можно на официальном веб-сайте Нарвы.

Традиция переходящих сезонных столиц в Эстонии берет начало с 2000 года, но конкретно осенний титул оставался до 2009 года ничейным. В 2008 году инициативу проявила Нарвская горуправа - и ее поддержал в ту пору столичный мэр Эдгар Сависаар.