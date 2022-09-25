Нарвские школы по интересам стали бесплатными для детей украинских беженцев

В Нарве шесть муниципальных школ по интересам: Нарвский дом детского творчества, Нарвская музыкальная школа, Нарвская художественная школа, Нарвский клуб юных моряков, Нарвская спортивная школа "Энергия" и Нарвская паэмурруская спортшкола. В них обучались, по состоянию на май, восемь детей беженцев из Украины, более свежие данные на этот счет пока отсутствуют.

Нарвская горуправа 23 сентября распорядилась установить плату в школах по интересам для детей украинских беженцев в нулевом размере. Причем, это распоряжение применяется задним числом, начиная с 24 февраля 2022 года.

В пояснении к распоряжению Нарвская горуправа отметила, что эстонское государство дополнительно субсидирует местные самоуправления для обеспечения образования детей украинских беженцев. Размер субсидии составляет 465 евро в месяц на каждого ребенка в детском саду и 506 евро в месяц на каждого учащегося в общеобразовательной школе. Эта господдержка может быть использована и для обеспечения образования по интересам. Таким образом, освобождение детей беженцев от платы за школы по интересам не должно обременить городской бюджет.