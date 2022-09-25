Нарвская горуправа решила установить нулевой размеры платы за занятия детей украинских беженцев во всех муниципальных школах по интересам. Это стало возможным благодаря государственной субсидии.
Нарвские школы по интересам стали бесплатными для детей украинских беженцев
В Нарве шесть муниципальных школ по интересам: Нарвский дом детского творчества, Нарвская музыкальная школа, Нарвская художественная школа, Нарвский клуб юных моряков, Нарвская спортивная школа "Энергия" и Нарвская паэмурруская спортшкола. В них обучались, по состоянию на май, восемь детей беженцев из Украины, более свежие данные на этот счет пока отсутствуют.
Нарвская горуправа 23 сентября распорядилась установить плату в школах по интересам для детей украинских беженцев в нулевом размере. Причем, это распоряжение применяется задним числом, начиная с 24 февраля 2022 года.
В пояснении к распоряжению Нарвская горуправа отметила, что эстонское государство дополнительно субсидирует местные самоуправления для обеспечения образования детей украинских беженцев. Размер субсидии составляет 465 евро в месяц на каждого ребенка в детском саду и 506 евро в месяц на каждого учащегося в общеобразовательной школе. Эта господдержка может быть использована и для обеспечения образования по интересам. Таким образом, освобождение детей беженцев от платы за школы по интересам не должно обременить городской бюджет.