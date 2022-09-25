Во время перебоев с электричеством больницы продержатся автономно около трех суток

Все столичные и уездные больницы имеют дизельные генераторы с запасом топлива на приблизительно 72 часа работы. Генераторы регулярно и довольно часто проходят проверку на работоспособность, о чем сообщили "Актуальная камера" на телеканале ETV+ и новостной сайт Rus.err.ee.

- Генераторами обеспечены все наши стационарные корпуса. В первую очередь, это те структурные единицы, которые отвечают за первичную стабилизацию пациента, за интенсивную терапию, это операционный блок, отделение экстренной медицины, это родовспоможение. Но, к сожалению, если говорить об амбулаторной зоне, то эта часть не покрыта генераторным электроснабжением - это в первую очередь центры здоровья, в том числе и центры семейной медицины, - рассказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

В кризисных планах государства и местных самоуправлений бесперебойная работа больниц является приоритетом, и медучреждения входят в так называемую первую категорию по восстановлению энергоснабжения.

- Такие жизненно важные объекты, как больницы в первую очередь, и станции скорой помощи должны будут получать помощь от государства по восстановлению электричества в первую очередь, если неполадки будут происходить, поэтому я очень надеюсь, что нас это в значительной степени не коснется, или, если коснется, то это будет кратковременная проблема, - отметил Попов.