Двухдневное международное соревнование "Нарвский лосось" на пограничной реке в Нарве завершилось победой рыбака из Латвии: Юрий Балабка поймал лосося весом 2,5 килограмма и длиной 65 сантиметра, о чем рассказала "Нарвская газета".
Рыболов из Латвии поймал в Нарве самого большого в этом году лосося
Рыболов из Латвии поймал в Нарве самого большого в этом году лосося
Соревнования рыболовов в Нарве проходили 17 и 18 сентября. Как рассказал "Нарвской газете" бессменный организатор "Нарвского лосося" и руководитель Эстонского союза рыболовного спорта Эндрик Тынсберг, этим соревнованиям уже 22 года. В этом году участие приняли 29 человек из Эстонии, Латвии, России.
На вопрос корреспондента "Нарвской газеты" про секрет удачной ловли лосося Тынсберг ответил так: "Нужно знать места ниже по течению, где рыба отдыхает и начинает нереститься. Также важно иметь хороший спиннинг и яркую блесну".
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