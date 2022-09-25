Рыболов из Латвии поймал в Нарве самого большого в этом году лосося

Соревнования рыболовов в Нарве проходили 17 и 18 сентября. Как рассказал "Нарвской газете" бессменный организатор "Нарвского лосося" и руководитель Эстонского союза рыболовного спорта Эндрик Тынсберг, этим соревнованиям уже 22 года. В этом году участие приняли 29 человек из Эстонии, Латвии, России.