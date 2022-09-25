Самая распространенная причина пожара - неосторожное курение

Советник Спасательного департамента Сильвер Куузик подчеркнул, что к пожарам приводят также неисправность в электросистеме или электроустановке, пригоревшая еда, проблемы с отопительной системой и неосторожное использование открытого огня. Недавно центр управления охранной компании G4S получил сигнал пожарной тревоги из жилого дома в Ляэне-Вирумаа, причиной которой стал задымившийся смартфон.

- К сожалению, причиной самых серьезных пожаров часто становится бытовая техника или прибор, в случае которых поначалу кажется, что это невозможно, - отметил руководитель дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.