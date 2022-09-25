За восемь месяцев этого года произошло 364 пожара в жилых помещениях, из них в 149 случаях в доме не было дымового датчика. Согласно проведенному Спасательным департаментом анализу, среди причин пожаров с погибшими и пострадавшими на первом месте по-прежнему остается неосторожное курение. Подробнее на эту тему пишет новостной сайт Rus.err.ee.
Самая распространенная причина пожара - неосторожное курение
Советник Спасательного департамента Сильвер Куузик подчеркнул, что к пожарам приводят также неисправность в электросистеме или электроустановке, пригоревшая еда, проблемы с отопительной системой и неосторожное использование открытого огня. Недавно центр управления охранной компании G4S получил сигнал пожарной тревоги из жилого дома в Ляэне-Вирумаа, причиной которой стал задымившийся смартфон.
- К сожалению, причиной самых серьезных пожаров часто становится бытовая техника или прибор, в случае которых поначалу кажется, что это невозможно, - отметил руководитель дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
В случае пожаров с летальным исходом дымового датчика не было в 78 процентах домов, а в случае пожаров с пострадавшими - в 56 процентах. "Риск того, что пожар станет масштабным, существует в тех домах, где нет дымового датчика", - сказал Куузик.
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