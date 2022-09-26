На состоявшейся в воскресенье, 25 сентября, в концертном доме Йыхви конференции международного диалога участники признали, что для достижения успеха в интеграции необходимо уметь выслушать друг друга, а при поиске решений нужно принимать тщательно взвешанные решения.
Министр: для лучшей интеграции жителей Ида-Вирумаа нужно обеспечить их благополучие
По словам министра культуры Пирет Хартман, война в Украине подняла те болезненные интеграционные темы, которые ранее находились в тени. «Сила нашего общества в том, что сегодня мы сидим вместе – украинцы, русские, белорусы и десятки других национальностей – в одном зале и пытаемся найти точки соприкосновения. Чтобы двигаться вперед, мы должны иметь возможность оглянуться назад, даже если это причинит нам боль», — сказала Хартман.
Министр культуры добавила, что социально-экономическое благополучие жителей также является очень важным фактором, влияющим на интеграцию. «Ида-Вирумаа по-прежнему имеет низкий процент жителей с государственной идентичностью. К сожалению, Ида-Вирумаа также является уездом с самой высокой долей людей, живущих в относительной бедности и безработных. Для серьезного прорыва в интеграции государство должно в первую очередь обеспечить средства для обеспечения благополучия и чувства уверенности местных жителей», — сказала Хартман.
Конференция международого диалога — 17 по счету проводимое мероприятие, цель которого — дать обзор того происходящего в политике интеграции, и вместе с проживающими в Эстонии национальными меньшинствами найти решения для лучшего прорыва в интеграционной политике. В этом году в конференции приняли участие министр культуры, представители министерств, депутаты Рийгикогу, главы местных самоуправлений, руководители интеграционных учреждений и представители крупнейших объединений этнических меньшинств, проживающих в Эстонии.