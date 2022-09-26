Министр: для лучшей интеграции жителей Ида-Вирумаа нужно обеспечить их благополучие

По словам министра культуры Пирет Хартман, война в Украине подняла те болезненные интеграционные темы, которые ранее находились в тени. «Сила нашего общества в том, что сегодня мы сидим вместе – украинцы, русские, белорусы и десятки других национальностей – в одном зале и пытаемся найти точки соприкосновения. Чтобы двигаться вперед, мы должны иметь возможность оглянуться назад, даже если это причинит нам боль», — сказала Хартман.

Министр культуры добавила, что социально-экономическое благополучие жителей также является очень важным фактором, влияющим на интеграцию. «Ида-Вирумаа по-прежнему имеет низкий процент жителей с государственной идентичностью. К сожалению, Ида-Вирумаа также является уездом с самой высокой долей людей, живущих в относительной бедности и безработных. Для серьезного прорыва в интеграции государство должно в первую очередь обеспечить средства для обеспечения благополучия и чувства уверенности местных жителей», — сказала Хартман.