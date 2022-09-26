В аварии в Люганузе пострадало два человека

25 сентября около 4:00 на 17-м километре дороги Сямы-Сонда-Кивиыли в Люганусеской волочти произошло дорожно-транспортное происшествие, где 40-летний мужчина управляя автомобилем Volvo S60 потерял управление транспортным средством на прямом участке дороги и свернул с дороги вправо, причинив телесные повореждения женщине, личность которой устанавливается.