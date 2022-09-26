Пн, 26.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В аварии в Люганузе пострадало два человека

Erik Kalda
, ajakirjanik
В аварии в Люганузе пострадало два человека
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В воскресенье утром в Люганузеской волости произошла авария, в которой пострадали мужчина и женщина.

25 сентября около 4:00 на 17-м километре дороги Сямы-Сонда-Кивиыли в Люганусеской волочти произошло дорожно-транспортное происшествие, где 40-летний мужчина управляя автомобилем Volvo S60 потерял управление транспортным средством на прямом участке дороги и свернул с дороги вправо, причинив телесные повореждения женщине, личность которой устанавливается.

Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу, а неизвестную женщину - в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх