Погранохрана: число пересечений границы гражданами РФ значительно сократилось

"Если в конце августа было 11 500 пересечений границы в неделю, то на прошлой неделе их было на 4000 меньше, т. е. границу Эстонии пересекли 7500 граждан Российской Федерации", - сказал Беличев в понедельник в утренней передаче "Terevisioon" на телеканале ETV.

Он добавил, что PPA также усилил пограничный контроль в портах, потому что число пересечений границы в Финляндии увеличилось, и на прошлой неделе ее пересекли 35 000 граждан России.

"Мы проверили 120 транспортных средств и не обнаружили ни одного нарушения. Это были автомобили с российскими номерными знаками или транспортные средства, в которых можно было предположить наличие российских граждан. Все люди, приехавшие в Эстонию через Финляндию, имели законное основание и в большинстве случаев следовали через Эстонию транзитом", - сказал представитель PPA.

По словам Беличева, подавляющее большинство 7500 граждан РФ, которые пересекли границу за неделю, имеют вид на жительство в Эстонии. "Они могут, например, ездить в Эстонию на работу или наоборот за покупками в Россию", - назвал он причины пересечения границы.

В то же время увеличилось и количество случаев отказа в пересечении границы. Если раньше их было 50-60 в неделю, то на прошлой неделе почти 250 граждан России были отправлены обратно с границы, поскольку у них не было законных оснований для въезда в Эстонию.

"В целом, граждане России могут пересечь границу Эстонии, если они имеют вид на жительство в ЕС или у них есть здесь близкие родственники. Например, родители или дети, но двоюродные родственники в этот круг не входят", - пояснил Беличев.

Некоторые пытаются пересечь границу любой ценой, несмотря на запрет. Так, в ночь на понедельник был задержан человек, пытавшийся пересечь Нарвский залив на сапборде. "Он сказал, что не может вернуться в Россию, потому что там его собираются мобилизовать", - сообщил представитель PPA.

По словам Беличева, ограничение въезда граждан России в Эстонию оправдано прежде всего по моральным соображениям.