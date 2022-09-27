ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему "Kiviõli Soojus" отозвало ходатайство о новой цене на тепло?

- Новая цена, по которой "Kiviõli Keemiatööstus" станет нам тепло продавать, вступит в силу только 1 января, поэтому сейчас мы пока не можем ходатайствовать о новой цене для потребителей. Мы подадим новую заявку в ноябре.

"Kiviõli Keemiatööstus" предложил продавать нам сланцевое масло взамен природного газа. Поскольку сейчас цена на природный газ для нас ниже, чем на сланцевое масло, это не снизило бы цену для потребителя. Также необходимо решить некоторые технические проблемы для перехода на сланцевое масло. Мы рассматриваем это предложение, но решение еще не принято.