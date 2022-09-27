Банк Эстонии, публикуя осенний экономический прогноз, озвучил неожиданное предсказание. Процентная ставка межбанковского денежного рынка Euribor, с которой связана большая часть выданных в Эстонии жилищных кредитов, а также, например, процентные ставки автолизингов, не превысит, по оценке Центробанка, уровня в три процента, оставаясь таким образом значительно ниже того уровня, что был до начала всемирного финансового кризиса в начале 2008 года. К этому трудно отнестись всерьез.
Анвар Самост: Избавление от инфляции будет болезненным
Euribor уже быстро вырос с нуля до двух процентов, а с учетом очень скудного выбора средств у Европейского центрального банка для гарантии выполнения его главной задачи по стабилизации цен, то есть инфляции на уровне двух процентов в год, Euribor вырастет еще.
Однако оглянемся для начала на историю. В конце 1970-х годов инфляция во всем мире была тоже высокой по причине нефтяного эмбарго арабских государств, а также небывало больших бюджетных расходов, продолжавшихся в западных державах больше десяти лет. Звучит знакомо? Единых европейских денег тогда еще не существовало. В США тамошний Центробанк, то есть Федеральную резервную систему, возглавил в 1979 году Пол Волкер, который всеми доступными средствами начал бороться с двухзначной инфляцией и делал это бескомпромиссно в условиях большей политической независимости Центробанка.
Для начала Волкер повысил процентную ставку предлагаемых Центробанком денег до 13,7 процента, а весной 1980 года - до 17,6 процента. Это стало в прямом смысле слова шоком для всей экономики, который привел к незамедлительному падению экономики. Реагируя на него, Федеральная резервная система на какое-то время снова снизила процентные ставки, но, видя, что инфляция не замедлилась, а продолжала расти, повысила их вновь, что имело еще более тяжелые последствия. Например, в декабре 1982 года безработица в США достигла 11 процентов, однако это не остановило Центробанк.
Когда Волкер в августе 1987 года покинул свою должность, инфляция в США составляла три процента, а безработица была одной из самых низких за все времена. То был период, который мы сегодня вспоминаем как экономический бум 1980-х, ассоциируя его главным образом с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом. Хотя тот, несомненно, сыграл большую роль в избавлении экономики от накопившихся в 1970-е годы государственных регуляций и во вселении в жителей США новых надежд и уверенности, однако без безжалостной финансовой политики Волкера этого оказалось бы мало.
В 2022 году Центробанк США уже несколько раз сильно повышал процентные ставки и ясно давал понять, что для подавления инфляции цена денег вырастет еще. Пока достоверных признаков торможения роста цен нет.
"Если Euribor за шесть месяцев повышается на один процентный пункт, то это означает в случае такого займа увеличение ежемесячной выплаты по займу на 55-60 евро".
Aнвар Самост, журналист
На позапрошлой неделе "The Wall Street Journal" опубликовал пространный обзор возможностей нынешнего главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Вывод: Пауэлл намерен последовать 40-летней давности примеру Волкера. "Мы не должны сдаваться, пока работа не будет выполнена", - сказал Пауэлл в августе, явно цитируя Волкера, не раз говорившего так же, когда журналисты спрашивали его, как долго он намерен продолжать жесткую процентную политику.
В среду Федеральная резервная система повысила среднюю процентную ставку до 3,25 процента, что стало самым высоким уровнем начиная с 2008 года. Вероятно, Центробанк в ноябре повысит интрессы еще на 0,75 процентных пункта, то есть до четырех процентов, но и это наверняка не все.
Средняя же процентная ставка по ипотечному кредиту уже превысила в США десять процентов.
Европейский центральный банк начал мощное повышение процентных ставок позже, чем США, да и в общем можно сказать, что изменения экономических показателей доходят сюда из-за Атлантического океана с задержкой до полутора лет.
В последние годы размер среднего жилищного кредита в Эстонии составлял 100000 евро и брался на 25-30 лет. Если Euribor за шесть месяцев повышается на один процентный пункт, то это означает в случае такого займа увеличение ежемесячной выплаты по займу на 55-60 евро.
Многие бравшие заем уже в сентябре ощутили резкое повышение цены денег - кто на 50 евро, а кто и на 100 евро. Если же Euribor приблизится к пяти процентам, то мы заговорим о суммах, которые превысят и без того высокие прочие расходы на жилье у многих людей.
Банк Эстонии проводит тесты на выносливость банковской системы, когда среди прочего обыграли также повышение Euribor до пяти процентов. Очень страшных результатов не получили, однако в учет не брались другие произошедшие на сегодня изменения экономической среды, прежде всего многократный рост цен на энергию. Пора бы также пройти пару тестов на уровень интрессов, использованных Центробанком США 40 лет назад.