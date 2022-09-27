Анвар Самост: Избавление от инфляции будет болезненным

Euribor уже быстро вырос с нуля до двух процентов, а с учетом очень скудного выбора средств у Европейского центрального банка для гарантии выполнения его главной задачи по стабилизации цен, то есть инфляции на уровне двух процентов в год, Euribor вырастет еще.

Однако оглянемся для начала на историю. В конце 1970-х годов инфляция во всем мире была тоже высокой по причине нефтяного эмбарго арабских государств, а также небывало больших бюджетных расходов, продолжавшихся в западных державах больше десяти лет. Звучит знакомо? Единых европейских денег тогда еще не существовало. В США тамошний Центробанк, то есть Федеральную резервную систему, возглавил в 1979 году Пол Волкер, который всеми доступными средствами начал бороться с двухзначной инфляцией и делал это бескомпромиссно в условиях большей политической независимости Центробанка.

Для начала Волкер повысил процентную ставку предлагаемых Центробанком денег до 13,7 процента, а весной 1980 года - до 17,6 процента. Это стало в прямом смысле слова шоком для всей экономики, который привел к незамедлительному падению экономики. Реагируя на него, Федеральная резервная система на какое-то время снова снизила процентные ставки, но, видя, что инфляция не замедлилась, а продолжала расти, повысила их вновь, что имело еще более тяжелые последствия. Например, в декабре 1982 года безработица в США достигла 11 процентов, однако это не остановило Центробанк.