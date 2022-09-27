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Министр окружающей среды Мадис Каллас: государство должно направлять в Ида-Вирумаа больше денег

Madis Kallas
, министр окружающей среды, Социал-демократическая партия
Министр окружающей среды Мадис Каллас: государство должно направлять в Ида-Вирумаа больше денег
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Мадис Каллас, министр окружающей среды, Социал-демократическая партия
Мадис Каллас, министр окружающей среды, Социал-демократическая партия Фото: Sander Ilvest / Postimees

Ида-Вирумаа должен быть в сегодняшней Эстонии приоритетным регионом. Мы должны направлять туда значительно больше денег и прочих ресурсов, чтобы все люди этого региона ощущали присутствие эстонского государства так, как его ощущают люди всех других регионов по всей Эстонии.

Это не имеет значения, что мы пропорционально больше инвестируем в Ида-Вирумаа уже много лет, ведь мы не достигли еще желаемого результата.

Желая использовать ресурсы окружающей среды одного региона в значительно большей степени, чем ресурсы других регионов, мы должны быть готовы и гораздо больше давать этому региону в ответ путем компенсации ощущаемого там негативного влияния. Всегда просто говорить, что мы построим в Ида-Вирумаа тот или другой объект, ведь там все равно эти шахты и все к этому все равно привыкли. Это неправильный подход. Природная среда каждого региона достойна защиты, и если где-то больше природных ресурсов, мы должны компенсировать их использование хотя бы общинам региона.

Говорящих на разных языках, имеющих разное мировоззрение и достигших разного возраста людей можно успешно объединять посредством культуры и спорта, ведь они по сути своей являются объединяющими видами деятельности.

Благодаря энтузиастам у нас делаются многие большие вещи, однако любой энтузиазм со временем гаснет, если не получает дополнительной энергетической подпитки. Культурные и спортивные организаторы нуждаются в надежной и постоянной поддержке, чтобы делать большие дела и делать их так, чтобы те жили долго. Хорошая культура стоит денег, а хорошие организаторы культурной жизни являются в своей области крупными деятелями, заслуживающими за свой опыт и образование большей поддержки. С моральными поддержкой и признанием в Эстонии все уже очень хорошо, но материальную поддержку надо увеличить.

В Эстонии равновесие нарушено в сторону Таллинна и Харьюмаа. Для нас столь же важными должны быть все приграничные территории нашей страны, как на востоке, так и на юге и западе.

Мысли навеяны проходившим в Нарве Днем вдохновения

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