Министр окружающей среды Мадис Каллас: государство должно направлять в Ида-Вирумаа больше денег

Это не имеет значения, что мы пропорционально больше инвестируем в Ида-Вирумаа уже много лет, ведь мы не достигли еще желаемого результата.

Желая использовать ресурсы окружающей среды одного региона в значительно большей степени, чем ресурсы других регионов, мы должны быть готовы и гораздо больше давать этому региону в ответ путем компенсации ощущаемого там негативного влияния. Всегда просто говорить, что мы построим в Ида-Вирумаа тот или другой объект, ведь там все равно эти шахты и все к этому все равно привыкли. Это неправильный подход. Природная среда каждого региона достойна защиты, и если где-то больше природных ресурсов, мы должны компенсировать их использование хотя бы общинам региона.

Говорящих на разных языках, имеющих разное мировоззрение и достигших разного возраста людей можно успешно объединять посредством культуры и спорта, ведь они по сути своей являются объединяющими видами деятельности.

Благодаря энтузиастам у нас делаются многие большие вещи, однако любой энтузиазм со временем гаснет, если не получает дополнительной энергетической подпитки. Культурные и спортивные организаторы нуждаются в надежной и постоянной поддержке, чтобы делать большие дела и делать их так, чтобы те жили долго. Хорошая культура стоит денег, а хорошие организаторы культурной жизни являются в своей области крупными деятелями, заслуживающими за свой опыт и образование большей поддержки. С моральными поддержкой и признанием в Эстонии все уже очень хорошо, но материальную поддержку надо увеличить.

В Эстонии равновесие нарушено в сторону Таллинна и Харьюмаа. Для нас столь же важными должны быть все приграничные территории нашей страны, как на востоке, так и на юге и западе.