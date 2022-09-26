В настоящее время мы не планируем закрывать Noorus SPA Hotel, заверил в понедельник член правления отеля Дмитрий Антонов, rus.err.ee.
Дмитрий Антонов: в настоящее время мы не планируем закрывать Noorus SPA Hotel
Дмитрий Антонов: в настоящее время мы не планируем закрывать Noorus SPA Hotel
"Пока Noorus SPA Hotel будет работать, но в сентябре мы закрыли второй корпус отеля - Liivarand SPA Hotel", - рассказал в интервью Rus.ERR Антонов.
Он подчеркнул, что правительство пока не оказывает меры поддержки для среднего и крупного бизнеса.
"Помощь разработана лишь для малого бизнеса. Мы под эти критерии не попадаем, поскольку в штате должно быть не больше 50 человек. После закрытия гостиницы Liivarand у нас осталось 137 сотрудников", - объяснил Антонов.
"Мы пытаемся оптимизировать расходы посредством более дешевой энергии. Сейчас идет замена системы отопления с газа на сланцевое масло, а также установка солнечных панелей и земляного отопления", - добавил член правления Noorus SPA.
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