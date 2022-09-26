Дмитрий Антонов: в настоящее время мы не планируем закрывать Noorus SPA Hotel

"Пока Noorus SPA Hotel будет работать, но в сентябре мы закрыли второй корпус отеля - Liivarand SPA Hotel", - рассказал в интервью Rus.ERR Антонов.

Он подчеркнул, что правительство пока не оказывает меры поддержки для среднего и крупного бизнеса.

"Помощь разработана лишь для малого бизнеса. Мы под эти критерии не попадаем, поскольку в штате должно быть не больше 50 человек. После закрытия гостиницы Liivarand у нас осталось 137 сотрудников", - объяснил Антонов.