Вместо песен и танцев - серьезный разговор

Лидер Круглого стола национальных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман сказал, что в тех условиях, в которых сегодня живет Эстония и весь мир, только петь и танцевать, радоваться жизни - неправильно, поэтому приняли решение организовать конференцию "Развитие межнационального диалога и взаимопонимания в Ида-Вируском уезде Эстонии".

- Круглый стол по-прежнему объединяет 36 национальных обществ Эстонии, - конкретизирует он. - Никто не добавился, но и не ушел тоже. Это значит, что люди готовы и хотят общаться. Времена сложные, в поступках и словах отражается то, что громко называют коммуникацией - здесь есть к чему стремиться. Всегда лучше, если люди информированы из первых уст. Мы пригласили экспертов, которые подняли многие волнующие нас темы.