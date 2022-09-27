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Вместо песен и танцев - серьезный разговор

Ирина Кивисельг
, журналист
Вместо песен и танцев - серьезный разговор
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Выставка небольшая, но здесь можно увидеть уникальные экспонаты, которые сохранили энтузиасты из национальных обществ.
Выставка небольшая, но здесь можно увидеть уникальные экспонаты, которые сохранили энтузиасты из национальных обществ. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Традиционный фестиваль "Творческий котел", которым идавирусцы много лет в конце сентября отмечали День народов Эстонии, на этот раз не проводили, но представители национальных обществ Ида-Вирумаа собрались в Йыхвиском концертном доме, чтобы поговорить на волнующие темы.

Лидер Круглого стола национальных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман сказал, что в тех условиях, в которых сегодня живет Эстония и весь мир, только петь и танцевать, радоваться жизни - неправильно, поэтому приняли решение организовать конференцию "Развитие межнационального диалога и взаимопонимания в Ида-Вируском уезде Эстонии".

- Круглый стол по-прежнему объединяет 36 национальных обществ Эстонии, - конкретизирует он. - Никто не добавился, но и не ушел тоже. Это значит, что люди готовы и хотят общаться. Времена сложные, в поступках и словах отражается то, что громко называют коммуникацией - здесь есть к чему стремиться. Всегда лучше, если люди информированы из первых уст. Мы пригласили экспертов, которые подняли многие волнующие нас темы.

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