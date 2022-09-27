Традиционный фестиваль "Творческий котел", которым идавирусцы много лет в конце сентября отмечали День народов Эстонии, на этот раз не проводили, но представители национальных обществ Ида-Вирумаа собрались в Йыхвиском концертном доме, чтобы поговорить на волнующие темы.
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Вместо песен и танцев - серьезный разговор
Вместо песен и танцев - серьезный разговор
Лидер Круглого стола национальных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман сказал, что в тех условиях, в которых сегодня живет Эстония и весь мир, только петь и танцевать, радоваться жизни - неправильно, поэтому приняли решение организовать конференцию "Развитие межнационального диалога и взаимопонимания в Ида-Вируском уезде Эстонии".