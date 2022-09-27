Миротворцева записала на свое имя рекорды Эстонии по всем дистанциям ходьбы

Миротворцева раньше не участвовала в соревнованиях в ходьбе на 20 км, которая также является частью Олимпийских игр и других международных титульных соревнований. На соревнованиях, проходивших в Монтрёй (Франция), она заняла третье место с новым рекордом Эстонии - 1:38.14. Она улучшила предыдущий рекорд, который был установлен в 2004 году и принадлежал Екатерине Юткиной, более чем на пять с половиной минут.

Проходившее во Франции соревнование было также этапом "World Athletics Race Walking Tour". Победительницей стала венгерка Виктория Мадарас, опередившая Миротворцеву на три с лишним минуты. От мировых лидеров в этой спортивной дисциплине Миротворцеву отделяет еще много: топ-результаты мирового сезона более чем на десять минут лучше недавнего рекорда Эстонии, и с таким результатом она пока не может войти в сотню лучших в мире.