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Молодой нарвитянин Михаил Куштейн занял пятое место на чемпионате мира по гребле

Эрик Гамзеев
, журналист
Молодой нарвитянин Михаил Куштейн занял пятое место на чемпионате мира по гребле
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Нарвитянин Михаил Куштейн занял этим летом пятое место как на взрослом чемпионате Европы, так и на чемпионате мира.
Нарвитянин Михаил Куштейн занял этим летом пятое место как на взрослом чемпионате Европы, так и на чемпионате мира. Фото: Sõudeliit

Признанный в прошлом году лучшим спортсменом Ида-Вирумаа среди мужчин 22-летний нарвитянин Михаил Куштейн занял на чемпионате мира в Чехии в субботу пятое место в составе эстонской лодки-четверки.

Для эстонской четверки, выступающей в нынешнем составе лишь первый сезон, успехом был уже выход в финал. В заключительной части решающей гонки эстонцам удалось обогнать румынскую лодку и занять пятое место.

Чемпионом мира стала Польша, за ней расположились Великобритания и Италия.

"С учетом экспериментального в некоторой степени сезона - у нас новый носовой гребец, а также другой новичок, такой исход - приятный сюрприз", - передал союз гребли прозвучавшие сразу после гонки слова одного из самых опытных членов экипажа эстонской лодки Аллара Рая. Задача-минимум попасть хотя бы в число восьми сильнейших на чемпионате мира была выполнена и перевыполнена.

По оценке Рая, у экипажа лодки наибольший потенциал развития связывается со стартом. "Мы должны усердно поработать над выходом из стартовой зоны, чтобы не уступать слишком много нашим конкурентам на старте", - сказал Рая.

Куштейн, начавший заниматься греблей в нарвской СШ "Энергия" под руководством Валерия Осмокеску, попал в состав выдающейся лодки-четверки, завоевавшей несколько медалей на Олимпийских играх и других титульных соревнованиях, только в этом году вместе с Йоханном Поолаком. В последние годы они оба занимались греблей на лодке-двойке, на которой в прошлом году заняли девятое место на этапе Кубка мира.

Главный тренер сборной Эстонии финн Вейкко Синисало доверил молодым гребцам выступать в одной лодке-четверке с многоопытными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира 43-летним Тыну Эндрексоном и 39-летним Алларом Рая.

В августе они также заняли пятое место на чемпионате Европы.

Два титульных состязания показали, что сотрудничество четверых мужчин, на оттачивание которого уйдут годы, начинает налаживаться, и не исключено, что этот состав может продержаться и до Олимпийских игр в Париже.

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