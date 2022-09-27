Молодой нарвитянин Михаил Куштейн занял пятое место на чемпионате мира по гребле

Для эстонской четверки, выступающей в нынешнем составе лишь первый сезон, успехом был уже выход в финал. В заключительной части решающей гонки эстонцам удалось обогнать румынскую лодку и занять пятое место.

Чемпионом мира стала Польша, за ней расположились Великобритания и Италия.

"С учетом экспериментального в некоторой степени сезона - у нас новый носовой гребец, а также другой новичок, такой исход - приятный сюрприз", - передал союз гребли прозвучавшие сразу после гонки слова одного из самых опытных членов экипажа эстонской лодки Аллара Рая. Задача-минимум попасть хотя бы в число восьми сильнейших на чемпионате мира была выполнена и перевыполнена.

По оценке Рая, у экипажа лодки наибольший потенциал развития связывается со стартом. "Мы должны усердно поработать над выходом из стартовой зоны, чтобы не уступать слишком много нашим конкурентам на старте", - сказал Рая.

Куштейн, начавший заниматься греблей в нарвской СШ "Энергия" под руководством Валерия Осмокеску, попал в состав выдающейся лодки-четверки, завоевавшей несколько медалей на Олимпийских играх и других титульных соревнованиях, только в этом году вместе с Йоханном Поолаком. В последние годы они оба занимались греблей на лодке-двойке, на которой в прошлом году заняли девятое место на этапе Кубка мира.

Главный тренер сборной Эстонии финн Вейкко Синисало доверил молодым гребцам выступать в одной лодке-четверке с многоопытными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира 43-летним Тыну Эндрексоном и 39-летним Алларом Рая.

В августе они также заняли пятое место на чемпионате Европы.