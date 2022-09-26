Инспекторы Спасательного департамента проверяют школы Вирумаа

По словам Марти Сийма, заведующего бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра, цель надзора за безопасностью - создать культуру безопасности, при которой требования известны и выполняются. "С помощью ежегодной проверки мы хотим обеспечить безопасность в учебных заведениях, чтобы детям было безопасно учиться", - обосновал Сийм необходимость организации проверки.

В ходе проверки 2021 года Спасательный департамент обнаружил в Ида-Вирумаа 28 учреждений, не отвечающих требованиям противопожарной безопасности, из которых в десяти случаях было возбуждено производство по делу о проступке, а в девяти - административное производство. В Ляэне-Вирумаа противопожарная безопасность 15 учебных заведений была не в порядке, в двух случаях были возбуждены дела о проступке, а в восьми случаях административные производства. Больше всего недостатков было выявлено в прошлом году с выходными и эвакуационными путями, а также с противопожарными секциями.