26-30 сентября инспекторы Идаского спасательного центра проведут проверку почти 40 учебных заведений в Ида- и Ляэне-Вирумаа.
Инспекторы Спасательного департамента проверяют школы Вирумаа
В рамках контрольного рейда инспекторы проверяют состояние противопожарной безопасности школьных зданий, в том числе исполнение требований, средства обнаружения пожара, возможные пожарные риски, а также пути эвакуации и их проходимость.
По словам Марти Сийма, заведующего бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра, цель надзора за безопасностью - создать культуру безопасности, при которой требования известны и выполняются. "С помощью ежегодной проверки мы хотим обеспечить безопасность в учебных заведениях, чтобы детям было безопасно учиться", - обосновал Сийм необходимость организации проверки.
В ходе проверки 2021 года Спасательный департамент обнаружил в Ида-Вирумаа 28 учреждений, не отвечающих требованиям противопожарной безопасности, из которых в десяти случаях было возбуждено производство по делу о проступке, а в девяти - административное производство. В Ляэне-Вирумаа противопожарная безопасность 15 учебных заведений была не в порядке, в двух случаях были возбуждены дела о проступке, а в восьми случаях административные производства. Больше всего недостатков было выявлено в прошлом году с выходными и эвакуационными путями, а также с противопожарными секциями.