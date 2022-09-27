Голоса граждан России оказали очень существенное влияние на формирование местных собраний как в Силламяэ, так и в ряде других самоуправлений Ида-Вирумаа.
Для подписчиков
Почти половина избирателей Силламяэского горсобрания - граждане России
Почти половина избирателей Силламяэского горсобрания - граждане России
"Eesti Päevaleht" опубликовала в понедельник данные, полученные от Республиканской избирательной комиссии, согласно которым доля голосов граждан России на местных выборах 2021 года в Силламяэ достигла 45,6%. На формирование Нарвского горсобрания граждане России повлияли на треть. Их доля составила 25 процентов в Нарва-Йыэсуу и 23,6 процента в Кохтла-Ярве.