Почти половина избирателей Силламяэского горсобрания - граждане России

"Eesti Päevaleht" опубликовала в понедельник данные, полученные от Республиканской избирательной комиссии, согласно которым доля голосов граждан России на местных выборах 2021 года в Силламяэ достигла 45,6%. На формирование Нарвского горсобрания граждане России повлияли на треть. Их доля составила 25 процентов в Нарва-Йыэсуу и 23,6 процента в Кохтла-Ярве.

Если добавить голоса участвовавших в выборах граждан третьих стран или неграждан, то граждане Эстонии были в Силламяэ явным меньшинством, их было всего 38 процентов от проголосовавших. В Нарве и Кохтла-Ярве их доля едва превысила половину.