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Почти половина избирателей Силламяэского горсобрания - граждане России

Эрик Гамзеев
, журналист
Почти половина избирателей Силламяэского горсобрания - граждане России
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Граждане России могут избирать как президента России, так и местные собрания здешних городов.
Граждане России могут избирать как президента России, так и местные собрания здешних городов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Голоса граждан России оказали очень существенное влияние на формирование местных собраний как в Силламяэ, так и в ряде других самоуправлений Ида-Вирумаа.

"Eesti Päevaleht" опубликовала в понедельник данные, полученные от Республиканской избирательной комиссии, согласно которым доля голосов граждан России на местных выборах 2021 года в Силламяэ достигла 45,6%. На формирование Нарвского горсобрания граждане России повлияли на треть. Их доля составила 25 процентов в Нарва-Йыэсуу и 23,6 процента в Кохтла-Ярве.

Если добавить голоса участвовавших в выборах граждан третьих стран или неграждан, то граждане Эстонии были в Силламяэ явным меньшинством, их было всего 38 процентов от проголосовавших. В Нарве и Кохтла-Ярве их доля едва превысила половину.

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