Перевод дневного центра для пожилых людей в Майдлаский молодежный центр закончился тем, что молодежный работник Герри Аламетс подала заявление об увольнении по собственному желанию.
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Хозяйка Майдлаского молодежного центра покидает должность
Хозяйка Майдлаского молодежного центра покидает должность
В заявлении о расторжении трудового договора Аламетс объясняет свое желание уйти с должности тем, что не может продолжать работу с неопределенными и недостаточными инструкциями по организации работы, а также нести ответственность за деятельность дневного центра.