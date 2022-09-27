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Хозяйка Майдлаского молодежного центра покидает должность

Кюлли Крийс
, журналист
Хозяйка Майдлаского молодежного центра покидает должность
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Герри Аламетс занималась в Майдла молодежью уже за несколько лет до того, как там в 2009 году открыли молодежный центр.
Герри Аламетс занималась в Майдла молодежью уже за несколько лет до того, как там в 2009 году открыли молодежный центр. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Перевод дневного центра для пожилых людей в Майдлаский молодежный центр закончился тем, что молодежный работник Герри Аламетс подала заявление об увольнении по собственному желанию.

В заявлении о расторжении трудового договора Аламетс объясняет свое желание уйти с должности тем, что не может продолжать работу с неопределенными и недостаточными инструкциями по организации работы, а также нести ответственность за деятельность дневного центра.

Аламетс не согласна также с предупреждением со стороны волостного старейшины, которое, по ее оценке, было необоснованным.

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