В новом здании Йыхвиской основной школы строители все еще возятся с классами, в которых должны проходить занятия по математике, эстонскому языку и другим предметам, а волостная власть держит кулаки, чтобы школа смогла туда въехать хотя бы к концу года.
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Йыхви надеется, что новое здание основной школы будет готово к концу года
Йыхви надеется, что новое здание основной школы будет готово к концу года
- Предстоит еще очень много работы, но если поднапрячься, то к концу года можно будет сдать объект, - говорит проектный руководитель волостного управления Евгений Корнильцев.