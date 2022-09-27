Йыхви надеется, что новое здание основной школы будет готово к концу года

Новое здание школы в Йыхви пока в строительных лесах, строительство фасада и внутренняя отделка еще не закончены, но через три месяца основная школа должна въехать в готовое здание.

В новом здании Йыхвиской основной школы строители все еще возятся с классами, в которых должны проходить занятия по математике, эстонскому языку и другим предметам, а волостная власть держит кулаки, чтобы школа смогла туда въехать хотя бы к концу года.