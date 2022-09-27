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Йыхви надеется, что новое здание основной школы будет готово к концу года

Эрик Гамзеев
, журналист
Йыхви надеется, что новое здание основной школы будет готово к концу года
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Новое здание школы в Йыхви пока в строительных лесах, строительство фасада и внутренняя отделка еще не закончены, но через три месяца основная школа должна въехать в готовое здание.
Новое здание школы в Йыхви пока в строительных лесах, строительство фасада и внутренняя отделка еще не закончены, но через три месяца основная школа должна въехать в готовое здание. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В новом здании Йыхвиской основной школы строители все еще возятся с классами, в которых должны проходить занятия по математике, эстонскому языку и другим предметам, а волостная власть держит кулаки, чтобы школа смогла туда въехать хотя бы к концу года.

- Предстоит еще очень много работы, но если поднапрячься, то к концу года можно будет сдать объект, - говорит проектный руководитель волостного управления Евгений Корнильцев.

Согласно действующему договору, строительная фирма "Rand ja Tuulberg" должна была сдать здание школы этим летом, но из-за проблем с поставкой материалов этого не произошло. Строитель также пожелал получить от волости дополнительный миллион из-за роста стоимости материалов, который волость, оказавшись в безвыходном положении, согласилась выдать.

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