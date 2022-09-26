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Пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек границу

Северное побережье
Пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек границу
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Фото: Ida prefektuur

В понедельник, 26 сентября, рано утром пограничники в Нарва-Йыэсуу задержали гражданина РФ, который незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарова. 38-летнего мужчину, который совершил свой поступок из-за объявленной в соседней стране мобилизации, отправили обратно в Россию в 14:00, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Пограничники выяснили, что незаконное пересечение границы на SUP-доске произошло в устье реки Нарова где-то после часа ночи, а затем сразу приступили к выяснению точных обстоятельств происшествия и розыску человека, передает Идаская префектура.

Задействовали несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена. Около 4:30 38-летний мужчина был задержан на одной из автобусных остановок в Нарва-Йыэсуу. Мужчину доставили в Нарвский погранпункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию.

По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела, с февраля государственная граница Эстонии усиленно охраняется, и дополнительные проверки будут продолжаться.

"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", - сказал Пургел.

Он добавил, что на данный момент заметного роста миграционного давления не наблюдается, но, конечно, Эстония к такому развитию событий готова. "Мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости направим к границе дополнительные силы. Мы отрабатывали такие ситуации вместе с нашими партнерами по учениям и знаем, как это быстро организовать", - подчеркнул Пургел.

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