Пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек границу

Пограничники выяснили, что незаконное пересечение границы на SUP-доске произошло в устье реки Нарова где-то после часа ночи, а затем сразу приступили к выяснению точных обстоятельств происшествия и розыску человека, передает Идаская префектура.

Задействовали несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена. Около 4:30 38-летний мужчина был задержан на одной из автобусных остановок в Нарва-Йыэсуу. Мужчину доставили в Нарвский погранпункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию.

По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела, с февраля государственная граница Эстонии усиленно охраняется, и дополнительные проверки будут продолжаться.

"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", - сказал Пургел.