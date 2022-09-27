Люганузеская волостная власть с увольнением руководителя Майдлаского дневного центра для пожилых и с принуждением к увольнению руководителя молодежного центра уже второй раз наступает на те же грабли. Как и сейчас, у власти в Люганузе были Центристская партия и "Isamaa", когда с должности уволили бывшего директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу. Как и сейчас, тогда поводом тоже назвали политдеятельность в волостном учреждении. Тогда результатом стала также потеря власти.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ На своих ошибках не научились
Как и в тот раз, сейчас тоже не понять, какой политикой занимались эти бабушки в Майдласком молодежном центре. Они просто обсуждали, каковы возможности у дневного центра вернуть свои старые помещения, откуда волостное управление принудительно пенсионеров выселило.
Может быть, решение волостного управления объединить в интересах экономии дневной центр и молодежный центр разумно. Однако волостному управлению следовало также объяснить это пожилым. Как говорят теперь сами майдлаские пенсионеры, с ними никто ничего не обсуждал и переезд осуществили насильно. Волостная власть во главе с помощником волостного старейшины Максом Кауром явилась на место для того, чтобы застать бабушек "на месте преступления", что и стало предлогом для наказания руководителей молодежного центра и дневного центра.
Эта история была бы смешной, если бы не была такой грустной и не заставляла провести параллели еще с одной произошедшей несколько лет назад в Йыхви историей, когда тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский начал беспричинно увольнять не нравившихся ему руководителей волостных учреждений и работников волостного управления. Чем это закончилось, центрист Макс Каур должен хорошо знать, ведь он и сам входил тогда в волостное управление. На следующих выборах партия жалко провалилась на выборах в Йыхви.