ПЕРЕДОВИЦА ⟩ На своих ошибках не научились

Как и в тот раз, сейчас тоже не понять, какой политикой занимались эти бабушки в Майдласком молодежном центре. Они просто обсуждали, каковы возможности у дневного центра вернуть свои старые помещения, откуда волостное управление принудительно пенсионеров выселило.

Может быть, решение волостного управления объединить в интересах экономии дневной центр и молодежный центр разумно. Однако волостному управлению следовало также объяснить это пожилым. Как говорят теперь сами майдлаские пенсионеры, с ними никто ничего не обсуждал и переезд осуществили насильно. Волостная власть во главе с помощником волостного старейшины Максом Кауром явилась на место для того, чтобы застать бабушек "на месте преступления", что и стало предлогом для наказания руководителей молодежного центра и дневного центра.