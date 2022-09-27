Созданный в Пуртсе 31 год назад парк скорби по жертвам зла сохранялся долгие годы в основном благодаря энтузиазму одного человека, нынче же парк переходит под опеку создаваемого Люганузеской волостью целевого учреждения.
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Люганузеская волость возьмет на себя уход за Пуртсеским парком скорби
Люганузеская волость возьмет на себя уход за Пуртсеским парком скорби
Люганузеское волостное собрание намерено на проходящем в предстоящий четверг заседании создать целевое учреждение "Hiiemäe Kusrjuse Ohvrite Leinapark", задачей которого будет уход за парком с более чем 110 посаженными там деревьями.