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Люганузеская волость возьмет на себя уход за Пуртсеским парком скорби

Эрик Калда
, журналист
Люганузеская волость возьмет на себя уход за Пуртсеским парком скорби
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В 1993 году президент Леннарт Мери посадил в парке скорби дуб, который в какой-то момент начал сохнуть сверху, однако дал и новые побеги.
В 1993 году президент Леннарт Мери посадил в парке скорби дуб, который в какой-то момент начал сохнуть сверху, однако дал и новые побеги. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Созданный в Пуртсе 31 год назад парк скорби по жертвам зла сохранялся долгие годы в основном благодаря энтузиазму одного человека, нынче же парк переходит под опеку создаваемого Люганузеской волостью целевого учреждения.

Люганузеское волостное собрание намерено на проходящем в предстоящий четверг заседании создать целевое учреждение "Hiiemäe Kusrjuse Ohvrite Leinapark", задачей которого будет уход за парком с более чем 110 посаженными там деревьями.

Волость возьмет на себя

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