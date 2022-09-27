В результате столкновения поезда Elron и полицейского микроавтобуса в волости Сетомаа днем 27 сентября пострадали три пограничника, которые находились в микроавтобусе, соовщает Департамент полиции и погранохраны.
При столкновении поезда и микроавтобуса в волости Сетомаа пострадали три пограничника
ДТП произошло в 11:30 в деревне Колодавица, на железнодорожном переезде (без шлагбаума) Вески, передает Лыунаская префектура.
В полицейской машине находились трое пограничников из группы быстрого реагирования. Все получили травмы, состояние двоих из них очень тяжелое. Одному пограничнику помощь была оказана на месте, а двух доставили в Клинику Тартуского университета.
Помимо машиниста в пассажирском поезде находились еще два пассажира, никто из них в аварии не пострадал.
По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Бальдура Пильдена, полицейский микроавтобус двигался из Пиуза в сторону Койдула и на железнодорожном переезде столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Койдула в сторону Тарту.
"По имеющейся информации, группа быстрого реагирования пограничной службы не обслуживала вызов, а выполняла свои служебные обязанности и направлялась на учения. Почему они не заметили приближающийся пассажирский поезд и проехали перед ним, сейчас выясняется", - сказал Пильден.
Чтобы достать из машины тяжелораненых пограничников, спасателям пришлось их вырезать.
Детали ДТП выясняются.