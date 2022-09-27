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При столкновении поезда и микроавтобуса в волости Сетомаа пострадали три пограничника

Северное побережье
При столкновении поезда и микроавтобуса в волости Сетомаа пострадали три пограничника
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До "Elron" в Нарву ходил один поезд в день, а сейчас - пять.
До "Elron" в Нарву ходил один поезд в день, а сейчас - пять. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В результате столкновения поезда Elron и полицейского микроавтобуса в волости Сетомаа днем 27 сентября пострадали три пограничника, которые находились в микроавтобусе, соовщает Департамент полиции и погранохраны.

ДТП произошло в 11:30 в деревне Колодавица, на железнодорожном переезде (без шлагбаума) Вески, передает Лыунаская префектура.

В полицейской машине находились трое пограничников из группы быстрого реагирования. Все получили травмы, состояние двоих из них очень тяжелое. Одному пограничнику помощь была оказана на месте, а двух доставили в Клинику Тартуского университета.

Помимо машиниста в пассажирском поезде находились еще два пассажира, никто из них в аварии не пострадал.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Бальдура Пильдена, полицейский микроавтобус двигался из Пиуза в сторону Койдула и на железнодорожном переезде столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Койдула в сторону Тарту.

"По имеющейся информации, группа быстрого реагирования пограничной службы не обслуживала вызов, а выполняла свои служебные обязанности и направлялась на учения. Почему они не заметили приближающийся пассажирский поезд и проехали перед ним, сейчас выясняется", - сказал Пильден.

Чтобы достать из машины тяжелораненых пограничников, спасателям пришлось их вырезать.

Детали ДТП выясняются.

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