Глава МВД вызвал митрополита Евгения в министерство

"В первую очередь, что касается этих заявлений в России, то речь идет о по-настоящему страшных вещах. Это похоже на некоторые террористические исламистские государства, в которых религиозные лидеры призывают к насилию, войне и убийствам. Это то, что мы в Эстонии осуждаем и не допустим", - заявил Лаури Ляэнеметс.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил на днях, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, погибшим русским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи. 27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь "полному примирению России и Украины". При этом "примирение" в понимании РПЦ не должно идти по пути "опасных компромиссов".

Ляэнеметс: до сих пор Русская православная церковь в Эстонии не призывала к войне

"Что же касается деятельности Русской православной церкви Московского патриархата в Эстонии, то мы следим за ними. Мы пригласили митрополита Евгения в министерство, чтобы пообщаться с ним на эти темы. И мы ожидаем, что митрополит четко заявит, что он дистанцируется от этих заявлений. И что Русская православная церковь, которая подчиняется Москве, здесь в Эстонии такую деятельность не поддержит. И мы надеемся увидеть митрополита в министерстве уже во вторник", - добавил Ляэнеметс.

В марте митрополит Евгений в интервью ETV+ не оспаривал, что Россия вторглась на территорию Украины, но не стал осуждать ее руководство за развязанную войну, сославшись на разные трактовки произошедшей агрессии.